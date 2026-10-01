Is this behavior illegal?
A rooster that crows at night is making a woman’s life a living hell
A neighborhood dispute in St. Andrä-Wördern in the district of Tulln (Lower Austria) must now be settled in court. The plaintiff has barely slept a wink for over a year because a rooster wakes her up every night. The owner of the birds is reportedly an ÖVP politician who may be keeping them illegally.
You never forget what the neighborhood looked like where you played as a child. “I know for a fact that this chicken coop didn’t exist in the neighbor’s yard back then,” says Sabine H., who grew up in a village in the municipality of St. Andrä-Wördern.
At the edge of the neighbor’s yard stands a small chicken coop, with five or six hens and a rooster. It’s mainly because of the rooster that peace in the neighborhood has been disrupted. “I haven’t slept through a single night in the past 1.5 years,” the woman says.
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