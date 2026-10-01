„Ich wollte nicht gleich wieder Kapitän sein“

Die Kitzbüheler Adler empfangen heute (19.30 Uhr) in der Alps Hockey League mit den Wipptal Broncos aus Sterzing einen vermeintlichen Angstgegner der vergangenen Saison. Für Gamsstadt-Kapitän Jan Lattner ist das allerdings Schnee von gestern.
Mit einer Niederlage gegen Ritten, einem Sieg gegen Unterland und einer Overtime-Niederlage gegen den Vorjahresmeister Gröden sind die Kitzbüheler Adler in die neue Alps Hockey League Saison gestartet. „Wir sind schon auf dem richtigen Weg – teilweise müssen wir in der Defensive noch etwas routinierter agieren, aber das wird kommen“, schätzte Jan Lattner den Saisonstart seiner Adler ein.
Der 36-jährige Ex-Kapitän des HC Innsbruck war nach der vergangenen Saison in die Gamsstadt gewechselt und wollte nicht sofort wieder der Chef am Eis werden. „Ich habe dem Trainer gesagt, dass ich nicht wieder Kapitän sein möchte – aber das Team hat sich für mich ausgesprochen und dann nimmt man das natürlich auch an“, lachte der Tscheche.
Heute soll Lattner sein Team gegen die Wipptal Broncos aus Sterzing aufs Eis führen. Gegen die Südtiroler schafften die Adler in den letzten sieben Partien gerade einmal einen Sieg.
„Wir haben 14 neue Spieler. Was in der letzten Saison war, ist nicht wichtig – die Karten sind neu gemischt und wir geben alles“, sagte Lattner.
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