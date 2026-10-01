„Ich wollte nicht gleich wieder Kapitän sein“

Der 36-jährige Ex-Kapitän des HC Innsbruck war nach der vergangenen Saison in die Gamsstadt gewechselt und wollte nicht sofort wieder der Chef am Eis werden. „Ich habe dem Trainer gesagt, dass ich nicht wieder Kapitän sein möchte – aber das Team hat sich für mich ausgesprochen und dann nimmt man das natürlich auch an“, lachte der Tscheche.