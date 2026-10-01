Laimer ist fast so viel wert wie die irische Liga

Irland gegen Österreich, Aviva Stadium, Juni 2017: Auf der Bank sitzt ein gerade 20 Jahre alt gewordener Blondschopf, darf erstmals im Rahmen eines A-Länderspiels die Hymne hören. Für seine ersten Minuten in Rot-weiß-Rot reicht es zwar erst zwei Jahre später, das Spiel in Irland war für Konrad Laimer dennoch prägend. Neun Jahre später kehrt der 29-Jährige zurück nach Dublin, aus der aufstrebenden Salzburger Zukunftsaktie ist längst ein gestandener Anführer geworden. Der fünf nationale Meistertitel, sechs Cuperfolge am Konto hat, vor dem 62. Länderspiel steht.