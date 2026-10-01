Und weiter: „Es ist schlimm, weil man wird schon beim Ansprechen alt gemacht. Plötzlich ist man ,der Oide‘, oder ,die Oide‘.“ Auch der Spruch „Für ihr Alter sehen Sie eh noch gut aus“ stößt ihr sauer auf: „Was soll das bedeuten?! Ich kenne 80-Jährige, die so witzig und dynamisch sind, wo ich mir denke, dass ich auch gerne so fit wäre.“