Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kummer mit Klartext

„Plötzlich ist man ,der Oide‘, oder ,die Oide‘“

Adabei Österreich
01.10.2026 06:00
Günther Lainer und Christa Kummer im Einsatz für Erwachsenen- und Seniorenbildung
Günther Lainer und Christa Kummer im Einsatz für Erwachsenen- und Seniorenbildung(Bild: Alexander Tuma)
Porträt von Norman Schenz
Von Norman Schenz

Mit Kabarettist Günther Lainer macht sich Publikumsliebling Christa Kummer für die Bildung von Senioren stark und rechnet im „Krone“-Gespräch mit der Gesellschaft ab.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Per heute startet die Aktion „Gute Tage“. Sie ist die neue österreichweite Dachmarke der Katholischen Bildungswerke für Erwachsene und Senioren. Mit zwei Testimonials: Kabarettist Günter Lainer (57) und Publikumsliebling Christa Kummer (62).

„Dieselbe Power wie vor 40 Jahren“
Sie standen dafür vor der Linse von Star-Fotografin Inge Prader und die „Krone“ spielte Mäuschen. Denn das Thema bewegt sie – was auch der Grund dafür war, warum sie mitmachten. „Ich selbst fühle mich gar nicht alt. Man wird nur von der Gesellschaft ,alt‘ gemacht“, so die ehemalige ORF-Instanz. „In mir schlummert genau dieselbe Power wie vor 35 oder 40 Jahren.“

Top in Szene gesetzt: Lainer und Kummer im Volleinsatz
Top in Szene gesetzt: Lainer und Kummer im Volleinsatz(Bild: Alexander Tuma)
Dreamteam: Lainer, Prader und Kummer am Set
Dreamteam: Lainer, Prader und Kummer am Set(Bild: Alexander Tuma)
„Krone“-Adabei Norman Schenz hinter den Kulissen des Kampagnen-Fotoshootings
„Krone“-Adabei Norman Schenz hinter den Kulissen des Kampagnen-Fotoshootings(Bild: Alexander Tuma)

Und weiter: „Es ist schlimm, weil man wird schon beim Ansprechen alt gemacht. Plötzlich ist man ,der Oide‘, oder ,die Oide‘.“ Auch der Spruch „Für ihr Alter sehen Sie eh noch gut aus“ stößt ihr sauer auf: „Was soll das bedeuten?! Ich kenne 80-Jährige, die so witzig und dynamisch sind, wo ich mir denke, dass ich auch gerne so fit wäre.“

Lesen Sie auch:
Gerade erst präsentierte Christa Kummer ihr neues Buch „Niemals ohne High Heels“.
Behandlung ab Montag
Fans sorgen sich um Christa Kummers Gesundheit
27.06.2026
Sie strahlt wieder!
Christa Kummer genießt nach OP den Kultursommer
17.07.2026
Auch in Stöckelschuhen
Ex-ORF-Lady Christa Kummer erobert eine neue Bühne
19.02.2026

Das Einzige, womit die Kummer hadert, ist: „Das ist die Struktur des Körpers, die sich ändert, die finde ich beim Älterwerden nicht schön: Die Haut verändert sich, die Falten werden tiefer.“ Ihr Vorschlag eines Gegenmittels? „Bewegung, Ernährung und positives Mindset. Wenn man zum Beispiel lächelnd in den Tag und ins Leben hineingeht, dann strahlt man das auch aus.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Adabei Österreich
01.10.2026 06:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die Geiss-Schwestern Davina und Shania tragen am Oktoberfest ihre Schleife auf der linken Seite, ...
Party auf der Wiesn
Shania & Davina vergeben? Ihre Dirndl verraten es!
Gastro-Unternehmer Martin Ho wurde im Vatikan zum Ritter geschlagen. Seine beiden Töchter waren ...
Als Nicht-Christ
Szene-Wirt Ho im Vatikan zum Ritter geschlagen
Für Prinz George beginnt ab September die Zeit auf dem Elite-Internat Eton. Im Vorfeld werden ...
Sorge um Sicherheit
George bald in Eton: Internat verschärft Regeln!
Candice Swanepoel räkelte sich für Victoria‘s Secret im Stile von Anita Ekberg im ...
„Molto sexi“ in Rom
Candice Swanepoel macht Anita Ekberg Konkurrenz
Einen Tag vor ihrem Geburtstag war Königin Camilla bester Laune. Als Charles sich ein Bierchen ...
Camilla wird 79
König Charles spült den Fußball-Frust runter
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Zeitumstellung so früh wie schon lange nicht mehr
150.457 mal gelesen
In der Nacht vom 24. auf den 25. Oktober endet die Sommerzeit, die Uhren werden um drei Uhr auf ...
Ausland
Co-Pilot will sich töten: Pilot verhindert Absturz
123.689 mal gelesen
Die Maschine war eigentlich auf dem Weg nach Tel Aviv. Der Kurs wurde jedoch geändert ...
Ausland
Mehrheit der Länder hat keine Zeitumstellung mehr
84.614 mal gelesen
In wenigen Wochen werden die Uhren in Österreich wieder um eine Stunde zurückgestellt. Viele ...
Wien
Hier geboren, aber Deutsch ist Fremdsprache
941 mal kommentiert
Sie sind keine Zuwanderer und scheitern dennoch an der Sprache: Eine aktuelle Auswertung über ...
Wien
Ludwigs SPÖ verliert weiter – FPÖ kommt näher ran
898 mal kommentiert
Bürgermeister Michael Ludwig zieht noch Wähler an, aber der Vorsprung der SPÖ schmilzt dahin.
Innenpolitik
FPÖ startet Volksbegehren gegen ORF-Gebühr
836 mal kommentiert
Schuch-Gubik und Hafenecker präsentierten am Mittwoch das FPÖ-Volksbegehren gegen den ORF.
Mehr Adabei Österreich
Kummer mit Klartext
„Plötzlich ist man ,der Oide‘, oder ,die Oide‘“
Message Macht Medien
Proll: Keine Filmförderung wegen falschem Weltbild
„Krone“-Interview
Nach Liebes-Aus: Martina Reuter rechnet mit Ex ab
Ehrung in St. Pölten
Vera und ein dreifaches Gold in Niederösterreich
„Beispiellos!“
Mark Keller lobt Abnehm-Erfolg von Martina Reuter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf