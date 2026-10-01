Kreml wirft Schatten auf FPÖ-Reden im Landtag

Sanktionen wirkungslos?

Vor allem ein drohender Niedergang der heimischen Industrie im Falle des Ausstiegs aus russischem Gas sowie die angebliche Wirkungslosigkeit der Sanktionen gegen Russland wegen des Angriffs auf die Ukraine seien bei Debatten im Regierungsviertel an der Traisen thematisiert worden. Und zwar in erster Linie von einer Partei: der FPÖ.