Fake-Tasche verkauft: Jetzt wird es richtig teuer

Neben satter Geldstrafe auch Kosten für Berufung

Damit wird die vermeintliche Luxus-Handtasche für die Frau endgültig zum finanziellen Albtraum: 90.000 Euro Geldstrafe, 6500 Euro für das Opfer – und obendrauf muss sie jetzt auch noch die Kosten für die Berufungsverhandlung zahlen. Für diese Summe hätte es mit Sicherheit eine stattliche Sammlung echter Designer-Handtaschen gegeben – und nicht nur eine einzige Fake-Bag.