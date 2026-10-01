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Ehrung am 7. Oktober

Messi wird in Buenos Aires zum Ehrendoktor gemacht

Fußball International
01.10.2026 06:26
Lionel Messi wird Ehrendoktor.
Lionel Messi wird Ehrendoktor.(Bild: AFP/ANDY LYONS)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Universität von Buenos Aires hat beschlossen, Fußball-Superstar Lionel Messi mit der Ehrendoktorwürde auszuzeichnen. Die Ehrung soll vor Messis Abschiedsspiel von der argentinischen Nationalmannschaft am 7. Oktober (01.00 MESZ) gegen Benin im Stadion Monumental von Buenos Aires erfolgen, wie die Hochschule auf ihrer Website mitteilte. Von einem regulären Studienabschluss ist er weit entfernt: Messis Schulkarriere endete mit 13, als er zum FC Barcelona wechselte.

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Der Oberste Rat der Universität begründete seinen einstimmigen Beschluss damit, dass der Werdegang des heute 39 Jahre alten Ausnahmefußballers „ein Beispiel für Exzellenz, Beharrlichkeit, Bescheidenheit und ethisches Handeln bei der Ausübung seiner Tätigkeit sowie für sein Engagement für die nationale Vertretung der Argentinischen Republik“ sei. All dies seien Werte, die die Universität seit jeher fördere.

  Die Universität würdigte in ihrer Pressemitteilung, dass Messi als Kapitän die argentinische Nationalmannschaft zum ersten Mal in ihrer Geschichte zu vier Titeln in Serie führte: Die beiden Erfolge bei der Copa América 2021 und 2024 sowie der WM-Triumph und der Sieg bei der Finalissima gegen den damaligen Europameister Italien (beides 2022).

Messi als Vorbild gewürdigt
„Über das hinaus, was wir alle in Argentinien über Messi wissen – unabhängig von den Zahlen und Statistiken, die seine Leistungen als Sportler belegen -, möchten wir auch einen bescheidenen, beharrlichen Menschen würdigen, der ein Vorbild und Botschafter unserer Populärkultur und unserer nationalen Identität ist“, wird Universitätsrektor Ricardo Gelpi in der Pressemitteilung zitiert.

Lionel Messi hat seinen Rücktritt vom Nationalteam erklärt.
Lionel Messi hat seinen Rücktritt vom Nationalteam erklärt.(Bild: AFP/PAUL ELLIS)

Messi hatte Ende August sechs Wochen nach dem verlorenen WM-Finale gegen Spanien seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft verkündet. Von daher kam es für viele Fans überraschend, dass Auswahl-Trainer Lionel Scaloni den achtmaligen Weltfußballer im Rahmen der aktuellen Freundschaftsspiele der „Albiceleste“ doch noch einmal nominierte. Die Tickets für Messis Abschiedsspiel waren in weniger als zwei Stunden vergriffen.

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