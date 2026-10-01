Messi wird in Buenos Aires zum Ehrendoktor gemacht

Messi hatte Ende August sechs Wochen nach dem verlorenen WM-Finale gegen Spanien seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft verkündet. Von daher kam es für viele Fans überraschend, dass Auswahl-Trainer Lionel Scaloni den achtmaligen Weltfußballer im Rahmen der aktuellen Freundschaftsspiele der „Albiceleste“ doch noch einmal nominierte. Die Tickets für Messis Abschiedsspiel waren in weniger als zwei Stunden vergriffen.