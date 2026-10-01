Der Popstar unter den Heiligen

Der Sohn eines reichen Tuchhändlers wählte ein Leben fern von Reichtum und gesellschaftlichem Aufstieg, er teilte es mit den Armen, Ausgestoßenen und Vergessenen. Er verehrte die Natur, die er nicht als Besitz des Menschen sah. Den Tieren begegnete er auf Augenhöhe: „Alle Geschöpfe der Erde fühlen wie wir, alle Geschöpfe streben nach Glück wie wir. Alle Geschöpfe der Erde lieben, leiden und sterben wie wir.“