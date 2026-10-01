Team trauert um dritten Toten binnen 16 Monaten

Der Supersport-Rennstall EAB Ducati trauert um seinen Mitarbeiter Paolo Cristante. Für das Team ist es bereits der dritte Verlust binnen 18 Monaten ...
„Mit großer Trauer müssen wir mitteilen, dass unser lieber Freund Paolo Cristante verstorben ist. Paolo gehörte von Anfang an zu EAB Racing. Er war viel mehr als nur derjenige, der sich um unsere Teamkleidung und -designs kümmerte. Er war ein enger Freund, ein echter Motorsport-Enthusiast und jemand, der immer für das Team da war. Erst am vergangenen Wochenende war Paolo bei uns in Cremona. Das macht diesen Verlust unglaublich schwer zu verkraften“, schrieb der Rennstall in einem Statement.
Letzte Saison in Supersport-WM
Erst im Mai war Miteigentümer und Techniker Piero Cossu einem Herzinfarkt gestorben, wenige Tage später verlor Gründer Ferry Schoenmaker den Kampf gegen Krebs. Seither führt Teamchef Pjotr Groenenberg das EAB Racing an, nach der laufenden Saison wird sich der Rennstall allerdings aus der Weltmeisterschaft zurückziehen.
Mit dem Tod von Cristante ereilte das Team nun der nächste schwere Schicksalsschlag. „Die vergangenen beiden Saisons waren für unser kleines Team ohnehin schon sehr hart, mit mehreren schweren Verlusten. So haben wir uns das letzte Kapitel des EAB Racing Teams nicht vorgestellt. Im Moment sind Rennen und Ergebnisse zweitrangig. Unsere Gedanken sind bei Paolos Familie, seinen Freunden und allen, die ihn kannten und liebten. Ruhe in Frieden, Paolo. Du wirst immer ein Teil des EAB Racing Teams bleiben.“
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