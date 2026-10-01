Team trauert um dritten Toten binnen 16 Monaten

„Mit großer Trauer müssen wir mitteilen, dass unser lieber Freund Paolo Cristante verstorben ist. Paolo gehörte von Anfang an zu EAB Racing. Er war viel mehr als nur derjenige, der sich um unsere Teamkleidung und -designs kümmerte. Er war ein enger Freund, ein echter Motorsport-Enthusiast und jemand, der immer für das Team da war. Erst am vergangenen Wochenende war Paolo bei uns in Cremona. Das macht diesen Verlust unglaublich schwer zu verkraften“, schrieb der Rennstall in einem Statement.