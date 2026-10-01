Umbruch in Mariazell: Das ist der neue Superior

Lob für Vorgänger

Doch Pecolt, der 2005 zum Priester geweiht wurde, weiß die Bevölkerung, die Mitarbeiter des Superiorats hinter sich – und auch seine Vorgänger, die ihm mit Rat und Tat zur Seite stehen werden: „Karl Schauer und Michael Staberl haben in den vergangenen 34 Jahren für Mariazell Großartiges geleistet.“ Der neue Superior, so schreibt er in einem ersten Konzept, möchte versuchen, das Marienheiligtum „in eine gute Zukunft zu begleiten“: „Denn unsere Welt braucht heute mehr denn je solche Hoffnungsorte . . .“