Antonelli? „Vater wird ihm in den Hintern treten“

Nach dem enttäuschenden Rennen in Aserbaidschan rechnet Ralf Schumacher mit einer umso stärkeren Antwort von WM-Leader Kimi Antonelli – auch dank der Unterstützung seiner engsten vertrauten. „Sein Vater Marco wird ihn auffangen. Sein Vater wird ihm aber auch in den Hintern treten“, ist der Experte überzeugt.
„Das Gleiche gilt dann auch für Toto Wolff. Und dann wird Kimi in Malaysia wieder gewinnen, da bin ich ziemlich sicher“, so Schumacher weiter. Auf dem Baku City Circuit hatte Antonelli seinen Boliden im Qualifying geschrottet, entsprechend musste der junge Italiener das Rennen von Startplatz 16 aus in Angriff nehmen.
Zwar konnte sich der Mercedes-Pilot noch auf den fünften Platz vorkämpfen, musste jedoch Teamkollege George Russell beim Jubeln zusehen. Ein weiteres Mal werde er sich das nicht gefallen lassen, ist sich Schumacher sicher.
Wolff „hat in Baku definitiv gefehlt“
Was dem 20-Jährigen in Malaysia helfen wird? Teamchef Wolff ist wieder zurück. Schumacher: „Toto hat aufgrund seiner eigenen Erfahrung als Rennfahrer, aber auch als Teamchef die Position einer guten Seele im Team. Er fängt alle ein, er weiß von allem etwas, bringt ein großes technisches Verständnis mit und kann den Fahrer abholen. An so einem Wochenende hätte er Kimi bei einem gemeinsamen Abendessen wahrscheinlich in den Arm genommen und sich auch noch mit Kimi zusammen die Daten angeguckt. Er hat definitiv in Baku gefehlt.“
In der Fahrerwertung liegt Antonelli 66 Punkte vor Russell, noch sind acht Rennen zu fahren.
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