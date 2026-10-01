Antonelli? „Vater wird ihm in den Hintern treten“

Wolff „hat in Baku definitiv gefehlt“

Was dem 20-Jährigen in Malaysia helfen wird? Teamchef Wolff ist wieder zurück. Schumacher: „Toto hat aufgrund seiner eigenen Erfahrung als Rennfahrer, aber auch als Teamchef die Position einer guten Seele im Team. Er fängt alle ein, er weiß von allem etwas, bringt ein großes technisches Verständnis mit und kann den Fahrer abholen. An so einem Wochenende hätte er Kimi bei einem gemeinsamen Abendessen wahrscheinlich in den Arm genommen und sich auch noch mit Kimi zusammen die Daten angeguckt. Er hat definitiv in Baku gefehlt.“