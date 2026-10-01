USA: Verurteilte lebt nach zwei Giftspritzen noch

Zweifel an Rechtmäßigkeit der Verurteilung

Ein Berufungsgericht hatte die Hinrichtung am gestrigen Mittwoch zunächst gestoppt, weil Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Verurteilung aufgekommen waren. Dabei ging es Würdigung von Traumata, die Pike als Kind erlitt. Diese waren von der Justiz erst nach dem Todesurteil anerkannt worden. Pike machte geltend, der Bundesstaat Tennessee habe sie Lügnerin abgetan und ihre Angaben zu erlittenem Missbrauch für fabriziert gehalten. Der Staat ging gegen den Hinrichtungsstopp umgehend beim US-Höchstgericht vor, das dem Eilantrag am Mittwochabend stattgab.