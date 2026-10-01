City? „Sie haben Menschen wohl wissend wehgetan“

Die Behauptungen von so manchem Ex-Spieler von Manchester City, man habe die Titel auf dem Platz gewonnen und dürfe deshalb nicht aufgrund von finanziellen Verstößen bestraft werden, kommt bei Roy Keane gar nicht gut an. Aber vor allem über die Klub-Verantwortlichen schimpft die ManUnited-Legende: „Sie wussten, dass es vielen Menschen wehtun würde, aber sie haben es trotzdem getan.“