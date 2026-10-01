Kritik an Machtfülle der neuen Kammerdirektorin

„Ansammlung an Funktionen“

Nun hinterfragen Vertreter der Freiheitlichen Wirtschaft die Aufgabenfülle der neuen Direktorin. „Wie soll man eine derart wichtige kaufmännischen Führungsaufgabe seriös erfüllen, wenn gleichzeitig 22 Geschäftsführer-Positionen weitergeführt werden?“, kritisiert der Wiener FPÖ-Wirtschaftssprecher Udo Gugggenbichler. Und Gerald Zmuegg, der Obmann der Freiheitlichen Wirtschaft, erklärt: „Diese Häufung an Funktionen ist jedenfalls aufklärungsbedürftig. Die Unternehmer haben ein Recht darauf zu wissen, wie diese Aufgaben miteinander vereinbar sein sollen und wer letztlich für welche Entscheidungen verantwortlich ist.“ Deshalb könne die Konsequenz nur sein, dass die Geschäftsführerpositionen zeitnah zurückgelegt werden. „Es braucht klare Verantwortlichkeiten statt einer Ansammlung an Mehrfachfunktionen.“