Dürre und Hitze machten unsere Ernte fast zunichte

Auch Obst und Hopfen litten

Im Obstbau sind zwar die Schäden durch Frost im Frühling und durch Hagel weitgehend ausgeblieben, der Wassermangel ließ die Früchte aber klein bleiben. Im Kernobstbau werden Ertragsverluste von bis zu 50 Prozent erwartet. Die Qualität der Äpfel und Birnen ist hingegen aufgrund der vielen Sonnenstunden gut. Steinobst – Kirschen, Marillen und Zwetschken – lieferte überwiegend gute Ernten, Beerenobst litt hingegen stark unter der Witterung. Bei Walnüssen wird eine gute Ernte erwartet, bei Haselnüssen weniger. Schlechte Nachrichten für Bierfreunde: Die Mühlviertler Hopfengenossenschaft erwartet, dass ihre Ernte rund 30 Prozent hinter dem langjährigen Durchschnitt liegen wird.