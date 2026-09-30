Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Überraschung

Vor Spar-Klausur sorgt ÖVP für einen Knalleffekt

Oberösterreich
30.09.2026 16:01
Am Donnerstag treffen sich die Linzer Politgranden zur Budget-Klausur.
Am Donnerstag treffen sich die Linzer Politgranden zur Budget-Klausur.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Mario Ruhmanseder
Von Mario Ruhmanseder

Monatelang wurde vorbereitet, gerechnet und nach möglichen Einsparungen gesucht. Am Donnerstag sollen bei der großen Klausur im Alten Rathaus schließlich die Weichen für die Linzer Stadtfinanzen gestellt werden. Doch unmittelbar davor sorgt eine Fraktion mit einer überraschenden Entscheidung für gehörigen Wirbel – und zwingt die Verantwortlichen sogar dazu, den geplanten Ablauf zu ändern.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Ausgerechnet jene Partei, die den Stein ins Rollen gebracht hatte, steigt nun bei einem wichtigen Schritt aus: Einen Tag vor der großen Konsolidierungsklausur im Alten Rathaus sorgt die Linzer ÖVP für Wirbel. Als einzige Stadtsenatsfraktion hat sie die 180 möglichen Sparmaßnahmen nicht bewertet.

Umfangreicher Maßnahmenkatalog
Dabei war genau das als Vorbereitung für die Klausur am Donnerstag vorgesehen. Die von der Stadt beauftragte Beratungsgesellschaft BDO hatte einen umfangreichen Maßnahmenkatalog erstellt, SPÖ, FPÖ und Grüne gaben dazu ihre Einschätzungen ab. Daraus sollte ein Stimmungsbild entstehen, welche Sparpotenziale weiterverfolgt und bei der Klausur genauer diskutiert werden. Die ÖVP teilte hingegen kurz vor Ablauf der Frist mit, auf eine Bewertung zu verzichten.

Auf „Krone“-Anfrage erklärt VP-Vizebürgermeister Martin Hajart, warum: „Wir haben schon im Vorfeld das Prozedere in Frage gestellt. Warum sollen nur die Vorschläge mit den meisten positiven Bewertungen besprochen werden?“ Die ÖVP will demnach nicht bereits vor der Klausur eine Vorauswahl treffen.

ÖVP wollte externe Experten
Kurios ist das vor allem wegen der Vorgeschichte: Im Jänner hatte die ÖVP selbst im Gemeinderat beantragt, für die Budgetkonsolidierung externe Experten beizuziehen. Im Mai stimmte sie auch der Beauftragung der BDO zu. In den vergangenen Monaten gab es Gespräche mit den Mitgliedern der Stadtregierung sowie eigene Informationstermine. Noch am Montag präsentierte Vizebürgermeister Martin Hajart die Sparvorschläge seiner Partei und erklärte, die „Zeit des Schönredens“ sei vorbei.

„Entziehen sich dem Prozess“
Finanzstadtrat Thomas Gegenhuber (SPÖ) sieht im jetzigen Vorgehen deshalb einen Widerspruch und wirft der ÖVP vor, sich einem Prozess zu entziehen, den sie selbst eingefordert habe. Für ihn sei die Konsolidierung ohnehin „ein Marathon und kein Sprint“.

Ablauf wird angepasst
Die Klausur findet am Donnerstag dennoch wie geplant statt. BDO soll dort die Finanzlage und mögliche Wege für eine mittelfristige Konsolidierung präsentieren. Wegen der fehlenden ÖVP-Bewertung wird der Ablauf laut Stadt allerdings angepasst. Danach wird es ernst: Ende November soll der Budgetentwurf für 2027 vorliegen, am 17. Dezember steht der Budgetgemeinderat auf dem Programm.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
30.09.2026 16:01
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
ÖVPSPÖFPÖ
Knalleffekt
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Mitte August hat sich in München fast ein Unfall ereignet, nachdem eine Boeing über die ...
Bericht erschienen
Das steckt hinter dem Flugzeug-Vorfall in München
Papst Leo XIV. hat Frankreich dazu aufgerufen, nukleare Waffen zu verbieten.
Gegen „Kriegsgedöns“
Papst ruft Frankreich zu atomarer Abrüstung auf
Israels Armee hat am Freitag ein Tunnelsystem der Hamas im Süden des Gaza-Streifens zerstört. 
Zwei Kilometer lang
Israel jagt in Gaza Hamas-Tunnel in die Luft
Eine Bürgerinitiative fordert strengere Regeln für die Lieferdrohnen von Amazon.
„Wie ein Bienenstock“
Texaner wehren sich gegen Amazons Lieferdrohnen
Nicht nur Reichensport
Hier können Kinder gratis Reitsportluft schnuppern
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Zeitumstellung so früh wie schon lange nicht mehr
139.561 mal gelesen
In der Nacht vom 24. auf den 25. Oktober endet die Sommerzeit, die Uhren werden um drei Uhr auf ...
Ausland
Co-Pilot will sich töten: Pilot verhindert Absturz
116.543 mal gelesen
Die Maschine war eigentlich auf dem Weg nach Tel Aviv. Der Kurs wurde jedoch geändert ...
Innenpolitik
Nach „Krone“-Interview: SPÖ völlig in Schockstarre
80.856 mal gelesen
Bekommt Andreas Babler Konkurrenz? Der Vizekanzler will es wohl noch nicht ganz wahrhaben.
Wien
Hier geboren, aber Deutsch ist Fremdsprache
924 mal kommentiert
Sie sind keine Zuwanderer und scheitern dennoch an der Sprache: Eine aktuelle Auswertung über ...
Wien
Ludwigs SPÖ verliert weiter – FPÖ kommt näher ran
894 mal kommentiert
Bürgermeister Michael Ludwig zieht noch Wähler an, aber der Vorsprung der SPÖ schmilzt dahin.
Innenpolitik
So „cool“ feiert Kanzler Spritpreisbremse im Netz
744 mal kommentiert
Der Nationalrat hat am Montagnachmittag die neue Spritpreisbremse beschlossen. Bundeskanzler ...
Mehr Oberösterreich
Agrarbilanz
Dürre und Hitze machten unsere Ernte fast zunichte
Trauer um Fußballer
„Jambo war sich nie für etwas zu schade“
Nach Rücktritt
Neuer Parteijob für verurteilten August Wöginger
Überraschung
Vor Spar-Klausur sorgt ÖVP für einen Knalleffekt
In Oberösterreich
Entscheidung über die Windkraft-Zonen steht bevor
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf