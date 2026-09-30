Vor Spar-Klausur sorgt ÖVP für einen Knalleffekt

Umfangreicher Maßnahmenkatalog

Dabei war genau das als Vorbereitung für die Klausur am Donnerstag vorgesehen. Die von der Stadt beauftragte Beratungsgesellschaft BDO hatte einen umfangreichen Maßnahmenkatalog erstellt, SPÖ, FPÖ und Grüne gaben dazu ihre Einschätzungen ab. Daraus sollte ein Stimmungsbild entstehen, welche Sparpotenziale weiterverfolgt und bei der Klausur genauer diskutiert werden. Die ÖVP teilte hingegen kurz vor Ablauf der Frist mit, auf eine Bewertung zu verzichten.

Auf „Krone“-Anfrage erklärt VP-Vizebürgermeister Martin Hajart, warum: „Wir haben schon im Vorfeld das Prozedere in Frage gestellt. Warum sollen nur die Vorschläge mit den meisten positiven Bewertungen besprochen werden?“ Die ÖVP will demnach nicht bereits vor der Klausur eine Vorauswahl treffen.