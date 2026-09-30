Neuer Parteijob für verurteilten August Wöginger

Bleibt die Frage nach dem Geld. Wie viel bekommt Wöginger für die neue Aufgabe? Das wollte die Partei auf „Krone“-Anfrage nicht verraten. Gleicht die Partei damit jenen Gehaltsverlust aus, den er durch den Rücktritt als Klubobmann hinnehmen musste? Denn als Klubobmann verdiente er laut Rechnungshof 16.211,10 Euro brutto monatlich. Mit seinem Rücktritt sank sein Monatsbezug um rund 5860 Euro brutto.