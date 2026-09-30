Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Großer Rettungseinsatz

Drei Erwachsene und zwei Kinder bei Crash verletzt

Oberösterreich
30.09.2026 08:30
An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.
An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.(Bild: Manfred Fesl)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Die Unachtsamkeit eines Innviertler Autofahrers löste am Dienstag auf der Mattseer Straße in Oberösterreich einen schweren Verkehrsunfall mit fünf Verletzten aus. Der Lenker hatte beim Abbiegen den Pkw einer Familie übersehen und das Fahrzeug mit großer Wucht gerammt. Die Insassen erlitten teils schwere Verletzungen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Ein 42-Jähriger aus Munderfing lenkte am Dienstag gegen 16.55 Uhr seinen Wagen auf der L505 (Mattseer Straße) von Mattighofen kommend in Richtung Jeging. Zur selben Zeit fuhr eine 48-jährige Mutter aus Jeging mit ihrem Auto in die entgegengesetzte Richtung. In ihrem Fahrzeug befanden sich unter anderem ihr Ehemann (46) sowie ihr 16-jähriger Sohn und die achtjährige Tochter.

Seitlich gerammt
Der 42-Jährige wollte nach links in die Gemeindestraße Erlach einbiegen. Dabei dürfte er den Pkw der 48-Jährigen übersehen haben. Eine Kollision war die Folge, wobei die rechte Wagenfront des 42-Jährigen gegen die linke Front des entgegenkommenden Autos prallte.

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war vor Ort.
Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war vor Ort.(Bild: Manfred Fesl)

Die Besatzungen von fünf Rettungsfahrzeugen, des Notarzteinsatzfahrzeuges Braunau sowie eines Rettungshubschraubers kümmerten sich um die fünf Verletzten. Sie wurden zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus Braunau beziehungsweise ins Landeskrankenhaus Salzburg eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
30.09.2026 08:30
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Mattighofen
UnachtsamkeitVerkehrsunfallKinderFamilieMutterAuto
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Mitte August hat sich in München fast ein Unfall ereignet, nachdem eine Boeing über die ...
Bericht erschienen
Das steckt hinter dem Flugzeug-Vorfall in München
Papst Leo XIV. hat Frankreich dazu aufgerufen, nukleare Waffen zu verbieten.
Gegen „Kriegsgedöns“
Papst ruft Frankreich zu atomarer Abrüstung auf
Israels Armee hat am Freitag ein Tunnelsystem der Hamas im Süden des Gaza-Streifens zerstört. 
Zwei Kilometer lang
Israel jagt in Gaza Hamas-Tunnel in die Luft
Eine Bürgerinitiative fordert strengere Regeln für die Lieferdrohnen von Amazon.
„Wie ein Bienenstock“
Texaner wehren sich gegen Amazons Lieferdrohnen
Nicht nur Reichensport
Hier können Kinder gratis Reitsportluft schnuppern
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Zeitumstellung so früh wie schon lange nicht mehr
125.613 mal gelesen
In der Nacht vom 24. auf den 25. Oktober endet die Sommerzeit, die Uhren werden um drei Uhr auf ...
Niederösterreich
E-Scooter-Fahrer reißt Stahltor aus Verankerung!
82.862 mal gelesen
Der Bursche rammte das Tor mit höllischer Geschwindigkeit, es wurde aus der Verankerung ...
Innenpolitik
Nach „Krone“-Interview: SPÖ völlig in Schockstarre
79.654 mal gelesen
Bekommt Andreas Babler Konkurrenz? Der Vizekanzler will es wohl noch nicht ganz wahrhaben.
Innenpolitik
So macht sich Kickl über SPÖ und Zeiler lustig
994 mal kommentiert
FPÖ-Chef Herbert Kickl quittiert die aktuelle Obmanndiskussion innerhalb der SPÖ mit Spott und ...
Innenpolitik
SPÖ versucht bei Sozialhilfereform zu tricksen
909 mal kommentiert
Marterbauer will mehr Geld von Besserverdienern einkassieren.
Wien
Ludwigs SPÖ verliert weiter – FPÖ kommt näher ran
894 mal kommentiert
Bürgermeister Michael Ludwig zieht noch Wähler an, aber der Vorsprung der SPÖ schmilzt dahin.
Mehr Oberösterreich
Vize platzt der Kragen
Baustart in Warteschleife: Hoffen auf Apotheke
Tempo 30 in Gemeinden
Wenn die Bürokratie die Verkehrssicherheit schlägt
Großer Rettungseinsatz
Drei Erwachsene und zwei Kinder bei Crash verletzt
Krone Plus Logo
„Nicht wirtschaftlich“
Neuburger stoppt Produktion von Fleischalternative
Schwierige Bergung
Forstarbeiter stürzte zehn Meter über Felswand ab
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf