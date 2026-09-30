Drei Erwachsene und zwei Kinder bei Crash verletzt

Ein 42-Jähriger aus Munderfing lenkte am Dienstag gegen 16.55 Uhr seinen Wagen auf der L505 (Mattseer Straße) von Mattighofen kommend in Richtung Jeging. Zur selben Zeit fuhr eine 48-jährige Mutter aus Jeging mit ihrem Auto in die entgegengesetzte Richtung. In ihrem Fahrzeug befanden sich unter anderem ihr Ehemann (46) sowie ihr 16-jähriger Sohn und die achtjährige Tochter.