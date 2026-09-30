Drei Erwachsene und zwei Kinder bei Crash verletzt

Die Unachtsamkeit eines Innviertler Autofahrers löste am Dienstag auf der Mattseer Straße in Oberösterreich einen schweren Verkehrsunfall mit fünf Verletzten aus. Der Lenker hatte beim Abbiegen den Pkw einer Familie übersehen und das Fahrzeug mit großer Wucht gerammt. Die Insassen erlitten teils schwere Verletzungen.
Ein 42-Jähriger aus Munderfing lenkte am Dienstag gegen 16.55 Uhr seinen Wagen auf der L505 (Mattseer Straße) von Mattighofen kommend in Richtung Jeging. Zur selben Zeit fuhr eine 48-jährige Mutter aus Jeging mit ihrem Auto in die entgegengesetzte Richtung. In ihrem Fahrzeug befanden sich unter anderem ihr Ehemann (46) sowie ihr 16-jähriger Sohn und die achtjährige Tochter.
Seitlich gerammt
Der 42-Jährige wollte nach links in die Gemeindestraße Erlach einbiegen. Dabei dürfte er den Pkw der 48-Jährigen übersehen haben. Eine Kollision war die Folge, wobei die rechte Wagenfront des 42-Jährigen gegen die linke Front des entgegenkommenden Autos prallte.
Die Besatzungen von fünf Rettungsfahrzeugen, des Notarzteinsatzfahrzeuges Braunau sowie eines Rettungshubschraubers kümmerten sich um die fünf Verletzten. Sie wurden zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus Braunau beziehungsweise ins Landeskrankenhaus Salzburg eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.