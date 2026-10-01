Neue Skatehalle: Wels baut Freizeitangebot aus

660 Quadratmeter Skatefläche, kostenlose Nutzung, moderne Infrastruktur und kurze Wege zu weiteren attraktiven Freizeitmöglichkeiten, wie Pumptrack-Anlage, Welldorado, Eishalle, Motorikarena und neuem Volksgarten: Mit der neuen Skatehalle an der Adresse Bauernstraße 41 steht den Welsern ab sofort ein attraktives Freizeitangebot bei jedem Wetter zur Verfügung. Rund 1,6 Mio. Euro investierte die Stadt Wels in das neue Projekt.
Mit der offiziellen Eröffnung der neuen Skatehalle ist ein lang erwartetes Projekt nun Realität. Die neue Halle bietet Skatern ab sofort die Möglichkeit, ihrem Sport unabhängig von Wetter und Jahreszeit nachzugehen - und das kostenlos. Geöffnet ist die Skatehalle täglich von 08:00 bis 22:00 Uhr.
Von der Übergangslösung zur eigenen Halle
Der Neubau war notwendig geworden, nachdem die bisherige Skatehalle auf dem Messegelände der neuen Messehalle 22 weichen musste. Um den Welser Skatern während der Bauphase weiterhin eine Möglichkeit zum Trainieren zu bieten, konnte die Halle des Offenen Kulturvereins Wels (OKV) in der Nähe des Hauptbahnhofs genutzt werden. Zusätzlich wurde mit Unterstützung der Stadt die bestehende Freiluft-Skateanlage auf dem Areal des Kulturzentrums Alter Schlachthof in der Dragonerstraße 22 erneuert.
Gemeinsam mit den Skatern geplant
Errichtet wurde die Skatehalle in enger Abstimmung mit dem Skateboard Verein Wels. Die Expertise der aktiven Skater floss insbesondere in die Planung der Rampen und des Anlagenlayouts ein. Bei der Eröffnungsfeier wurden die gemeinsam mit den Mitgliedern geplanten Rampen mit spektakulären Tricks gebührend eingeweiht.
Nachhaltig und familienfreundlich
Auch ökologische und familienfreundliche Aspekte wurden bei der Planung berücksichtigt. In Fortsetzung der Photovoltaik-Offensive der Stadt Wels aus den Jahren 2022/2023 verfügt die Skatehalle über eine eigene Photovoltaikanlage. Ein ganzjährig geöffneter, beheizter Container bietet WCs für Damen, Herren und Menschen mit Beeinträchtigung sowie einen Wickelraum. Die Einrichtung steht nicht nur den Besuchern der Skatehalle zur Verfügung, sondern kann beispielsweise auch von Familien mit Kindern und Spaziergängerinnen und Spaziergängern genutzt werden. Damit setzt die Stadt Wels ein weiteres Zeichen für eine zeitgemäße, gut zugängliche und möglichst vielseitig nutzbare Freizeitinfrastruktur.
Neue Skatehalle als Teil eines großen Freizeitangebots
Mit der Skatehalle wird das Freizeitangebot rund um die Bauernstraße und das angrenzende Areal weiter aufgewertet. In unmittelbarer Nähe befinden sich bereits zahlreiche Möglichkeiten für Sport, Bewegung und Erholung. Dazu zählen das Welldorado, die Eishalle, die Pumptrack-Anlage und die Motorikarena. Mit dem neuen Volksgarten und seinen zahlreichen Spiel-, Sport- und Erholungsmöglichkeiten kam zudem ein attraktiver Aufenthalts- und Grünraum hinzu.