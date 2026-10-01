Neue Skatehalle: Wels baut Freizeitangebot aus

Nachhaltig und familienfreundlich

Auch ökologische und familienfreundliche Aspekte wurden bei der Planung berücksichtigt. In Fortsetzung der Photovoltaik-Offensive der Stadt Wels aus den Jahren 2022/2023 verfügt die Skatehalle über eine eigene Photovoltaikanlage. Ein ganzjährig geöffneter, beheizter Container bietet WCs für Damen, Herren und Menschen mit Beeinträchtigung sowie einen Wickelraum. Die Einrichtung steht nicht nur den Besuchern der Skatehalle zur Verfügung, sondern kann beispielsweise auch von Familien mit Kindern und Spaziergängerinnen und Spaziergängern genutzt werden. Damit setzt die Stadt Wels ein weiteres Zeichen für eine zeitgemäße, gut zugängliche und möglichst vielseitig nutzbare Freizeitinfrastruktur.