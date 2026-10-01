Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

WERBUNG

Neue Skatehalle: Wels baut Freizeitangebot aus

Oberösterreich
01.10.2026 00:01
Werbung
Neuer Treffpunkt für Skatefans: Die neue Skatehalle in Wels bietet jede Menge Platz für Tricks ...
Neuer Treffpunkt für Skatefans: Die neue Skatehalle in Wels bietet jede Menge Platz für Tricks und Action – kostenlos und bei jedem Wetter.(Bild: Stadt Wels)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

660 Quadratmeter Skatefläche, kostenlose Nutzung, moderne Infrastruktur und kurze Wege zu weiteren attraktiven Freizeitmöglichkeiten, wie Pumptrack-Anlage, Welldorado, Eishalle, Motorikarena und neuem Volksgarten: Mit der neuen Skatehalle an der Adresse Bauernstraße 41 steht den Welsern ab sofort ein attraktives Freizeitangebot bei jedem Wetter zur Verfügung. Rund 1,6 Mio. Euro investierte die Stadt Wels in das neue Projekt.

Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Mit der offiziellen Eröffnung der neuen Skatehalle ist ein lang erwartetes Projekt nun Realität. Die neue Halle bietet Skatern ab sofort die Möglichkeit, ihrem Sport unabhängig von Wetter und Jahreszeit nachzugehen - und das kostenlos. Geöffnet ist die Skatehalle täglich von 08:00 bis 22:00 Uhr.

Von der Übergangslösung zur eigenen Halle
Der Neubau war notwendig geworden, nachdem die bisherige Skatehalle auf dem Messegelände der neuen Messehalle 22 weichen musste. Um den Welser Skatern während der Bauphase weiterhin eine Möglichkeit zum Trainieren zu bieten, konnte die Halle des Offenen Kulturvereins Wels (OKV) in der Nähe des Hauptbahnhofs genutzt werden. Zusätzlich wurde mit Unterstützung der Stadt die bestehende Freiluft-Skateanlage auf dem Areal des Kulturzentrums Alter Schlachthof in der Dragonerstraße 22 erneuert.

Eröffnung der SkatehalleBei der offiziellen Eröffnung zeigten die Welser Skater gleich, was auf ...
Eröffnung der SkatehalleBei der offiziellen Eröffnung zeigten die Welser Skater gleich, was auf den neuen Rampen möglich ist.(Bild: Stadt Wels)

Gemeinsam mit den Skatern geplant
Errichtet wurde die Skatehalle in enger Abstimmung mit dem Skateboard Verein Wels. Die Expertise der aktiven Skater floss insbesondere in die Planung der Rampen und des Anlagenlayouts ein. Bei der Eröffnungsfeier wurden die gemeinsam mit den Mitgliedern geplanten Rampen mit spektakulären Tricks gebührend eingeweiht.

Perfekte Bedingungen für neue Tricks: Die moderne Skatehalle bietet auf 660 Quadratmetern viel ...
Perfekte Bedingungen für neue Tricks: Die moderne Skatehalle bietet auf 660 Quadratmetern viel Platz für Anfänger und erfahrene Skater.(Bild: Stadt Wels)

Nachhaltig und familienfreundlich
Auch ökologische und familienfreundliche Aspekte wurden bei der Planung berücksichtigt. In Fortsetzung der Photovoltaik-Offensive der Stadt Wels aus den Jahren 2022/2023 verfügt die Skatehalle über eine eigene Photovoltaikanlage. Ein ganzjährig geöffneter, beheizter Container bietet WCs für Damen, Herren und Menschen mit Beeinträchtigung sowie einen Wickelraum. Die Einrichtung steht nicht nur den Besuchern der Skatehalle zur Verfügung, sondern kann beispielsweise auch von Familien mit Kindern und Spaziergängerinnen und Spaziergängern genutzt werden. Damit setzt die Stadt Wels ein weiteres Zeichen für eine zeitgemäße, gut zugängliche und möglichst vielseitig nutzbare Freizeitinfrastruktur.

Neue Skatehalle als Teil eines großen Freizeitangebots
Mit der Skatehalle wird das Freizeitangebot rund um die Bauernstraße und das angrenzende Areal weiter aufgewertet. In unmittelbarer Nähe befinden sich bereits zahlreiche Möglichkeiten für Sport, Bewegung und Erholung. Dazu zählen das Welldorado, die Eishalle, die Pumptrack-Anlage und die Motorikarena. Mit dem neuen Volksgarten und seinen zahlreichen Spiel-, Sport- und Erholungsmöglichkeiten kam zudem ein attraktiver Aufenthalts- und Grünraum hinzu.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
01.10.2026 00:01
Loading
Oberösterreich

krone.tv

Mitte August hat sich in München fast ein Unfall ereignet, nachdem eine Boeing über die ...
Bericht erschienen
Das steckt hinter dem Flugzeug-Vorfall in München
Papst Leo XIV. hat Frankreich dazu aufgerufen, nukleare Waffen zu verbieten.
Gegen „Kriegsgedöns“
Papst ruft Frankreich zu atomarer Abrüstung auf
Israels Armee hat am Freitag ein Tunnelsystem der Hamas im Süden des Gaza-Streifens zerstört. 
Zwei Kilometer lang
Israel jagt in Gaza Hamas-Tunnel in die Luft
Eine Bürgerinitiative fordert strengere Regeln für die Lieferdrohnen von Amazon.
„Wie ein Bienenstock“
Texaner wehren sich gegen Amazons Lieferdrohnen
Nicht nur Reichensport
Hier können Kinder gratis Reitsportluft schnuppern
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Zeitumstellung so früh wie schon lange nicht mehr
149.714 mal gelesen
In der Nacht vom 24. auf den 25. Oktober endet die Sommerzeit, die Uhren werden um drei Uhr auf ...
Ausland
Co-Pilot will sich töten: Pilot verhindert Absturz
123.076 mal gelesen
Die Maschine war eigentlich auf dem Weg nach Tel Aviv. Der Kurs wurde jedoch geändert ...
Ausland
Mehrheit der Länder hat keine Zeitumstellung mehr
83.349 mal gelesen
In wenigen Wochen werden die Uhren in Österreich wieder um eine Stunde zurückgestellt. Viele ...
Wien
Hier geboren, aber Deutsch ist Fremdsprache
941 mal kommentiert
Sie sind keine Zuwanderer und scheitern dennoch an der Sprache: Eine aktuelle Auswertung über ...
Wien
Ludwigs SPÖ verliert weiter – FPÖ kommt näher ran
898 mal kommentiert
Bürgermeister Michael Ludwig zieht noch Wähler an, aber der Vorsprung der SPÖ schmilzt dahin.
Innenpolitik
FPÖ startet Volksbegehren gegen ORF-Gebühr
836 mal kommentiert
Schuch-Gubik und Hafenecker präsentierten am Mittwoch das FPÖ-Volksbegehren gegen den ORF.
Mehr Oberösterreich
WERBUNG
Neue Skatehalle: Wels baut Freizeitangebot aus
Wahlkampf in OÖ
Klingeln die Grünen bald auch an Ihrer Haustüre?
JKU am Hauptplatz
Rennauto, Football und viele brennende Fragen
Agrarbilanz
Dürre und Hitze machten unsere Ernte fast zunichte
Trauer um Fußballer
„Jambo war sich nie für etwas zu schade“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf