Entscheidung über die Windkraft-Zonen steht bevor

Das lange Warten auf die besagte Verordnung dürfte aber noch heuer ein Ende haben, wie Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (ÖVP) nun zur „Krone“ sagt: „Die Verordnung ist derzeit bei der EU zur Notifikation. Wir rechnen damit, dass wir in diesem Jahr noch Rückmeldung bekommen und dann beide, die Beschleunigungszonen- und die Ausschlusszonen-Verordnung, erlassen können.“ Laut ursprünglichem Plan hätten die Zonen schon 2025 verordnet werden sollen.