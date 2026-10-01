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Frau in der Wirtschaft

Handwerk zwischen Tradition und Innovation

Oberösterreich
01.10.2026 04:55
(Bild: wepodit)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

In der neuesten Episode des Podcasts „Ich bin Unternehmerin PUNKT“, präsentiert von Frau in der Wirtschaft OÖ und „Krone“, bittet Podcast-Host Lisa Sigl dieses Mal Lisa-Maria Schwarz ans Mikro. Die Geschäftsführerin erzählt, wie sie Tradition und Innovation verbindet.

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Ein Familienunternehmen mit über 300 Jahren Geschichte. In Episode 8 von „Ich bin Unternehmerin PUNKT“ spricht Landesvorsitzende Lisa Sigl mit Lisa-Maria Schwarz von der Schwarz Maultrommel und Original Kärntnerland Harmonika. Lisa-Maria war einst die jüngste Harmonika-Macherin Österreichs und erzählt, wie sie Tradition, Präzision und Innovation verbindet, um ein Handwerksunternehmen in die Zukunft zu führen.

Sie gibt Einblicke, wie man in einem so seltenen Beruf Fachkräfte findet und lüftet, wie bei der Kärntnerland Harmonika vier Bundesländer ins Spiel kommen. Die Folge bietet spannende Einblicke in ein internationales Familienunternehmen mit tiefen Wurzeln und wertvollen Erkenntnissen aus der Welt des Handwerks.

Live-Podcast mit tollen Gästen
Und für die nächste Folge gibt es bereits eine spannende Ankündigung. Diese findet am 18. November um 18.30 Uhr als Live-Podcast im Power Center der Energie AG statt. Talkgäste sind dann Hannelore Veit (Journalistin), Christina Meinl (Geschäftsführerin Julius Meinl Austria) und Beatrix Brunner (Geschäftsführerin Paul Ott GmbH). Moderiert wird das Ganze traditionell von Lisa Sigl.

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