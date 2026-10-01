Handwerk zwischen Tradition und Innovation

Sie gibt Einblicke, wie man in einem so seltenen Beruf Fachkräfte findet und lüftet, wie bei der Kärntnerland Harmonika vier Bundesländer ins Spiel kommen. Die Folge bietet spannende Einblicke in ein internationales Familienunternehmen mit tiefen Wurzeln und wertvollen Erkenntnissen aus der Welt des Handwerks.