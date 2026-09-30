Gedenkfeier und Ausstellung: Zeichen des Erinnerns

Im Renaissanceschloss Hartheim, das bis März 1940 eine Pflegeeinrichtung für Menschen mit Behinderungen war, wurden zwischen Mai 1940 und November 1944 rund 30.000 Menschen ermordet. Über 18.000 von ihnen waren Menschen mit Behinderungen, psychischen oder chronischen Krankheiten, bis zu 12.000 waren Häftlinge aus Konzentrationslagern, die aufgrund der körperlichen Ausbeutung nicht mehr arbeiten konnten, sowie Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter.



Die Ausstellung „Eingestickt“ erinnert an 67 Bewohnerinnen und Bewohner des St. Josef-Instituts in Mils/Tirol, die 1940 in die Tötungsanstalt Hartheim gebracht und ermordet wurden.