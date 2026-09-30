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Schloss Hartheim

Gedenkfeier und Ausstellung: Zeichen des Erinnerns

Oberösterreich
30.09.2026 11:20
Ulrike Wieser erinnert im Projekt „Eingestickt“ an Opfer der NS-Euthanasie
Ulrike Wieser erinnert im Projekt „Eingestickt“ an Opfer der NS-Euthanasie(Bild: Ulrike WIESER)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

Schloss Hartheim, in Alkoven Oberösterreich, lädt zur jährlichen Gedenkfeier ein. Im Mittelpunkt stehen das Erinnern an die Opfer der nationalsozialistischen Verbrechen, besonders an die Opfer der NS-Euthanasie. Die Gedenkfeier beginnt am Donnerstag, 1. Oktober, um 17 Uhr. Zuvor wird eine neue Ausstellung eröffnet.

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„Die Nationalsozialisten wollten den Namen und die Person auslöschen, und das will ich nicht geschehen lassen“, sagt Ulrike Wieser. Die gebürtige Tirolerin präsentiert im Lern- und Gedenkort Schloss Hartheim die Installation „Eingestickt“, die in Zusammenarbeit mit der Historikerin Melanie Dejnega und dem Haus der Geschichte Österreich entwickelt worden ist.

Begonnen hat alles mit einem Foto
„Ich habe ein Porträt von meiner Großcousine Elfi Schlager gefunden, die als elfjähriges Kind in Hartheim ermordet worden ist. Das war lange ein Familiengeheimnis, doch nun will ich es aufarbeiten.“ Auf das Foto hat sie eine Blume gestickt.

Ulrike Wieser mit ihren Erinnerungsbildern
Ulrike Wieser mit ihren Erinnerungsbildern(Bild: Ulrike WIESER)
Blick in die Ausstellung
Blick in die Ausstellung(Bild: Ulrike WIESER)

Hartheim, Oberösterreich

Im Renaissanceschloss Hartheim, das bis März 1940 eine Pflegeeinrichtung für Menschen mit Behinderungen war, wurden zwischen Mai 1940 und November 1944 rund 30.000 Menschen ermordet. Über 18.000 von ihnen waren Menschen mit Behinderungen, psychischen oder chronischen Krankheiten, bis zu 12.000 waren Häftlinge aus Konzentrationslagern, die aufgrund der körperlichen Ausbeutung nicht mehr arbeiten konnten, sowie Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter.

Die Ausstellung „Eingestickt“ erinnert an 67 Bewohnerinnen und Bewohner des St. Josef-Instituts in Mils/Tirol, die 1940 in die Tötungsanstalt Hartheim gebracht und ermordet wurden.

Ein totgeschwiegenes Verbrechen
Insgesamt 67 Menschen sind 1940 aus dem St. Josef-Institut in Mils/Tirol in die NS-Tötungsanstalt Hartheim gebracht und dort ermordet worden. „In der Schule haben wir davon nie gehört“, bedauert Wieser das Verschweigen dieser Schicksale. Sie hat alle Namen ausgeforscht und auf Porträts oder Fotografien der Herkunftsorte der Opfer Namen und Blumen gestickt.

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Ausstellung und große Gedenkfeier
Das Projekt wird am Donnerstag, 1. Oktober, um 16 Uhr im Schloss Hartheim präsentiert. Um 17 Uhr beginnt die Gedenkfeier am Friedhofsgelände. Begrüßungsworten folgen Reden von Landeshauptmann Thomas Stelzer und Christine Haiden vom OÖ Presseclub. Gebete und Kranzniederlegung bekräftigen das Gedenken, zu dem Ehrengäste, Angehörige und Nachkommen von Opfern, sowie Vertreterinnen und Vertreter aus zahlreichen Ländern erwartet werden. 

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