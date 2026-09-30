Klingen die Grünen bald auch an ihrer Haustüre?

Der Landesrat holte sich dabei Unterstützung, waren doch auch Bundessprecherin Leonore Gewessler und die Linzer Stadträtin Eva Schobesberger mit von der Partie. Warum die Grünen – wie auch Vertreter der SPÖ – das machen? Kaineder sagt im Gespräch mit der „Krone“: „Wir wollen wissen, wo die Oberösterreicher der Schuh drückt. Was sie beschäftigt, stört und wo sie Veränderung erwarten.“