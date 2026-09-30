Alle Einnahmen werden gespendet

Jambo lag leblos in seinem Bett. Hinweise auf Fremdverschulden gibt es keine, vielmehr soll es sich um einen natürlichen Tod des sportlichen, jungen Mannes handeln. „Er war nicht einfach ein Fußballer unseres Vereins – er war unser Bruder. Jambo war sich nie für etwas zu schade und immer gut drauf“, so Jansenberger. Sein großer Stolz war sein erst achtjähriger Sohn, der bei seiner Ehefrau im Kamerun lebt.