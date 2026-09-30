„Jambo war sich nie für etwas zu schade“

Große Trauer im Fußball-Unterhaus um einen 33-jährigen Linzer. Als Arbeitskollegen Jambo nicht erreichten, schauten Polizisten in seiner Wohnung nach und fanden ihn leblos in seinem Bett liegen. Sein Verein startet eine Spendenaktion für den hinterbliebenen Sohn (8) und Ehefrau.
„Jambo hat 16 Jahre lang alles für Ebelsberg gegeben. Jetzt wollen wir Ebelsberger ein letztes Mal alles für Jambo geben.“ Nach dem überraschenden Tod des 33-jährigen Jean Jocelyn Matemb – im Linzer Fußball-Unterhaus weitgehend als Jambo bekannt – sitzt der Schock bei seinem Stammverein tief.
Treuester Spieler der Vereinsgeschichte
„Er ist vor 16 Jahren nach Oberösterreich gekommen, bei uns vor der Türe gestanden und wollte einfach nur Fußball spielen. Er hat seither nie für einen anderen Verein gespielt. Für uns ist Jambo einer der prägendsten und treuesten Spieler der Vereinsgeschichte. Kein Spieler hat mehr Spiele für Ebelsberg absolviert“, erinnert sich Roman Jansenberger, Sektionsleiter Fußball bei der ASKÖ Ebelsberg, an die ersten Treffen.
Kollegen alarmierten Polizei
Noch am Sonntag stand der 33-Jährige für die 1b der SPG Stahl Linz-Ebelsberg 90 Minuten am Platz. „Nach dem Spiel haben wir miteinander gesprochen, war alles ganz normal“, schildert Jansenberger. Doch am Dienstag kam der gebürtige Kameruner, der in der Zwischenzeit die österreichische Staatsbürgerschaft angenommen hatte, nicht bei seiner Arbeit im Lager eines Möbelhauses in St. Florian an.
Jambo war 16 Jahre lang einer von uns. Jetzt ist es an uns, für seine Familie und seinen Sohn da zu sein.
Roman Jansenberger, Sektionsleiter Fußball ASKÖ Ebelsberg
Nachdem das nicht die Art des verantwortungsbewussten Linzers war, versuchten seine Kollegen ihn mehrmals zu erreichen. Als dies nicht gelang, schalteten sie die Polizei ein. Die Beamten ließen die Türe in der Linzer Wohnung öffnen und machten im Schlafzimmer die schreckliche Entdeckung.
Alle Einnahmen werden gespendet
Jambo lag leblos in seinem Bett. Hinweise auf Fremdverschulden gibt es keine, vielmehr soll es sich um einen natürlichen Tod des sportlichen, jungen Mannes handeln. „Er war nicht einfach ein Fußballer unseres Vereins – er war unser Bruder. Jambo war sich nie für etwas zu schade und immer gut drauf“, so Jansenberger. Sein großer Stolz war sein erst achtjähriger Sohn, der bei seiner Ehefrau im Kamerun lebt.
Spendenkonto ASKÖ Ebelsberg
IBAN: AT69 3422 6803 0000 5991
Verwendungszweck: Jambo
„Er hat bei sich selbst gespart und alles, was er verdient hat, seiner Familie geschickt, damit die ein besseres Leben führen kann“, erinnern sich Wegbegleiter. Jetzt will die Fußballfamilie weiterhelfen. Beim Heimspiel am Samstag werden alle Einnahmen aus Eintritt, Essen und Getränken gespendet. Außerdem wurde ein Spendenkonto für Jambos Familie eingerichtet.
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