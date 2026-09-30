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Hatte Drogen intus

Lenker flüchtete zehn Kilometer lang vor Polizei

Oberösterreich
30.09.2026 10:30
(Bild: Stadt Dornbirn / Pixabay)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Ein 18-jähriger Autolenker aus Schalchen hat sich am Dienstag in Aspach (OÖ) eine rund zehn Kilometer lange Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Er fuhr dabei 100 km/h in einer 30er-Zone, hatte keinen Führerschein, keine Zulassung, aber ein PS-starkes Auto und außerdem noch Drogen intus. Er wurde vorläufig festgenommen.

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Am Dienstag gegen 15 Uhr wurden Polizisten im Ortsgebiet von Aspach auf einen leistungsstarken BMW mit einem amtsbekannten Kennzeichen aufmerksam. Die Funkstreifenbesatzung fuhr dem Wagen in einer mit 30 km/h beschränkten Siedlungsstraße nach und forderte den Lenker mittels Blaulicht, Folgetonhorn und eindeutiger Lichtzeichen zum Anhalten auf.

Allerdings erfolglos: Der Lenker widersetzte sich der Aufforderung und beschleunigte stark. In weiterer Folge fuhr er mit mehr als 100 km/h durch das Siedlungsgebiet und versuchte über die Ortschaft Pimberg in Richtung Höhnhart zu flüchten. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf.

(Bild: Christof Birbaumer)

In  Sackgasse gestoppt
Nach einer rund zehn Kilometer langen Verfolgungsfahrt konnte das Auto schließlich in Höhnhart in einer Sackgasse gestoppt werden. Der Lenker, ein 18-Jähriger aus Schalchen, verließ daraufhin das Fahrzeug und setzte seine Flucht zu Fuß durch mehrere Gärten fort.

Die Beamten nahmen ebenfalls zu Fuß die Verfolgung auf und konnten den jungen Mann schließlich im Garten eines Einfamilienhauses stellen. Er wurde gegen 15.10 Uhr vorläufig nach den verwaltungsrechtlichen Bestimmungen festgenommen. Nach Abschluss der Erhebungen wurde die vorläufige Festnahme gegen 16.15 Uhr aufgehoben.

Der 18-Jährige wird wegen des Verdachts der Gefährdung der körperlichen Sicherheit, des unbefugten Gebrauchs von Fahrzeugen sowie nach dem Suchtmittelgesetz bei der Staatsanwaltschaft Ried angezeigt. Darüber hinaus wird er wegen mehrerer Verkehrsdelikte bei der Bezirkshauptmannschaft Braunau angezeigt.

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