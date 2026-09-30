Lenker flüchtete zehn Kilometer lang vor Polizei

Ein 18-jähriger Autolenker aus Schalchen hat sich am Dienstag in Aspach (OÖ) eine rund zehn Kilometer lange Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Er fuhr dabei 100 km/h in einer 30er-Zone, hatte keinen Führerschein, keine Zulassung, aber ein PS-starkes Auto und außerdem noch Drogen intus. Er wurde vorläufig festgenommen.