Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sexueller Übergriff

Ex-Gerichtsvollzieher bekam zehn Monate bedingt

Oberösterreich
30.09.2026 15:42
Das Urteil des Rieder Landesgerichts ist nicht rechtskräftig
Das Urteil des Rieder Landesgerichts ist nicht rechtskräftig(Bild: Kerschbaummayr Werner)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

 Ein ehemaliger Gerichtsvollzieher ist am Mittwoch im Landesgericht Ried wegen eines sexuellen Übergriffs im Dienst zu zehn Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Der Schuldspruch erfolgte wegen Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung. Von anderen Vorwürfen der Nötigung, sexuellen Belästigung wurde er freigesprochen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Im April 2025 soll der heute 48-Jährige während einer Exekution eine Frau unter Ausnützung ihrer Zwangslage zu sexuellen Handlungen genötigt haben. Bereits im Jahr davor soll er laut Anklage drei weitere Frauen zu unerwünschten Küssen gedrängt bzw. begrapscht und sexuelle Gefälligkeiten verlangt haben, damit er Exekutionen nicht vollziehe. Das Arbeitsverhältnis mit dem Mann wurde nach Bekanntwerden der Vorwürfe gelöst.

Angeklagter sprach von Intrige und Missverständnissen
Der Angeklagte hatte die Vorwürfe geleugnet und in den Raum gestellt, es handle sich um eine Intrige bzw. um Missverständnisse. So hatte eine Betroffene geschildert, er habe – als sie nicht zahlen konnte – zu ihr gesagt: „Das kann man auch anders lösen.“ Das sei nicht sexuell gemeint gewesen, verteidigte sich der Mann. DNA-Spuren, die am ganzen Körper eines Opfers sichergestellt wurden, versuchte er damit zu erklären, dass er gehustet habe.

Nur in einem Fall schuldig gesprochen
Der Angeklagte wurde schließlich nur in einem Fall schuldig gesprochen. Der Betroffenen wurde ein Teilschmerzensgeld von 900 Euro zugesprochen. Im Zuge des Prozesses hat sich noch eine weitere Betroffene gemeldet, deshalb laufen gegen den ehemaligen Gerichtsvollzieher noch weitere Ermittlungen wegen sexueller Nötigung.

Urteil nicht rechtskräftig
Das Gericht wertete die Unbescholtenheit des Angeklagten als mildernd, erschwerend war die Tatbegehung als Beamter. Der Ex-Gerichtsvollzieher erbat sich Bedenkzeit, die Staatsanwaltschaft gab keine Erklärung ab. Das Urteil ist somit nicht rechtskräftig.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
30.09.2026 15:42
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Mitte August hat sich in München fast ein Unfall ereignet, nachdem eine Boeing über die ...
Bericht erschienen
Das steckt hinter dem Flugzeug-Vorfall in München
Papst Leo XIV. hat Frankreich dazu aufgerufen, nukleare Waffen zu verbieten.
Gegen „Kriegsgedöns“
Papst ruft Frankreich zu atomarer Abrüstung auf
Israels Armee hat am Freitag ein Tunnelsystem der Hamas im Süden des Gaza-Streifens zerstört. 
Zwei Kilometer lang
Israel jagt in Gaza Hamas-Tunnel in die Luft
Eine Bürgerinitiative fordert strengere Regeln für die Lieferdrohnen von Amazon.
„Wie ein Bienenstock“
Texaner wehren sich gegen Amazons Lieferdrohnen
Nicht nur Reichensport
Hier können Kinder gratis Reitsportluft schnuppern
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Zeitumstellung so früh wie schon lange nicht mehr
136.254 mal gelesen
In der Nacht vom 24. auf den 25. Oktober endet die Sommerzeit, die Uhren werden um drei Uhr auf ...
Ausland
Co-Pilot will sich töten: Pilot verhindert Absturz
99.005 mal gelesen
Die Maschine war eigentlich auf dem Weg nach Tel Aviv. Der Kurs wurde jedoch geändert ...
Niederösterreich
E-Scooter-Fahrer reißt Stahltor aus Verankerung!
83.338 mal gelesen
Der Bursche rammte das Tor mit höllischer Geschwindigkeit, es wurde aus der Verankerung ...
Wien
Hier geboren, aber Deutsch ist Fremdsprache
920 mal kommentiert
Sie sind keine Zuwanderer und scheitern dennoch an der Sprache: Eine aktuelle Auswertung über ...
Wien
Ludwigs SPÖ verliert weiter – FPÖ kommt näher ran
893 mal kommentiert
Bürgermeister Michael Ludwig zieht noch Wähler an, aber der Vorsprung der SPÖ schmilzt dahin.
Innenpolitik
So macht sich Kickl über SPÖ und Zeiler lustig
856 mal kommentiert
FPÖ-Chef Herbert Kickl quittiert die aktuelle Obmanndiskussion innerhalb der SPÖ mit Spott und ...
Mehr Oberösterreich
Sexueller Übergriff
Ex-Gerichtsvollzieher bekam zehn Monate bedingt
800.000 € veruntreut?
Managerin von Fitness-Kette wurde festgenommen
Behörde säumig
Warum Abriss der Hössbahn nicht kontrolliert wurde
Seniorentag
Ein Tänzchen und eine über 70-jährige Freundschaft
Schloss Hartheim
Gedenkfeier und Ausstellung: Zeichen des Erinnerns
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf