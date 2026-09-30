Ex-Gerichtsvollzieher bekam zehn Monate bedingt

Angeklagter sprach von Intrige und Missverständnissen

Der Angeklagte hatte die Vorwürfe geleugnet und in den Raum gestellt, es handle sich um eine Intrige bzw. um Missverständnisse. So hatte eine Betroffene geschildert, er habe – als sie nicht zahlen konnte – zu ihr gesagt: „Das kann man auch anders lösen.“ Das sei nicht sexuell gemeint gewesen, verteidigte sich der Mann. DNA-Spuren, die am ganzen Körper eines Opfers sichergestellt wurden, versuchte er damit zu erklären, dass er gehustet habe.