Managerin von Fitness-Kette wurde festgenommen

U-Haft wurde beantragt

Am Dienstag wurde die Frau auf Antrag der Staatsanwaltschaft Steyr verhaftet. Sie soll rund 800.000 Euro unterschlagen haben. Es wurde ein Antrag auf Verhängung der Untersuchungshaft gestellt. Seit 2020 soll sich die Managerin immer wieder Gehaltsvorschüsse selbst ausbezahlt habe, obwohl sie dazu nicht berichtet wird.