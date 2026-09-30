Managerin von Fitness-Kette wurde festgenommen

Vom Studio in den Häfn. Im oberösterreichischen Steyr wurde die ehemalige Prokuristin der Fitness-Kette „Happy Fit“ festgenommen. Die Frau steht im Verdacht rund 800.000 Euro unterschlagen zu haben. Die Ermittlungen laufen.
Erst im Juni hatte sich das Unternehmen des Firmengründers Sven Decker von der langjährigen Managerin getrennt. Wie die OÖN zuerst berichteten, hat die bekannte Fitness-Kette dann Anzeige gegen die Frau erstatten. Nun scheinen die Ermittlungen einen dringenden Tatverdacht ergaben zu haben.
U-Haft wurde beantragt
Am Dienstag wurde die Frau auf Antrag der Staatsanwaltschaft Steyr verhaftet. Sie soll rund 800.000 Euro unterschlagen haben. Es wurde ein Antrag auf Verhängung der Untersuchungshaft gestellt. Seit 2020 soll sich die Managerin immer wieder Gehaltsvorschüsse selbst ausbezahlt habe, obwohl sie dazu nicht berichtet wird.
Möbel von Chef verkauft
Kurios wurde es dann im heurigen September. „Da soll die Frau aus einer Wohnung, die dem Firmengründer gehört, Möbel im Internet verkauft haben“, erklärt der Sprecher der Staatsanwaltschaft Steyr Andreas Pechatschek auf „Krone“-Nachfrage. Weitere 200.000 Euro soll sie einfach vom Firmenkonto auf ihr privates überwiesen haben, so die Vorwürfe.
Happy-Fit hat etwa 33.000 Mitglieder, 130 Mitarbeiter und erwirtschaftete zuletzt mit seinen Fitnesscentern in Ober- und Niederösterreich einen Umsatz von 17 Millionen Euro.
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