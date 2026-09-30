Ein Tänzchen und eine über 70-jährige Freundschaft

Beim Seniorentag am Urfahranermarkt wurde getanzt, gelacht und auf so manche gemeinsame Erinnerung angestoßen. Im Festzelt bewiesen die Gäste, dass gute Laune keine Frage des Alters ist. Für besonders schöne Szenen sorgten eine 70-Jährige, die sich kurzerhand den Moderator als Tanzpartner schnappte, und zwei Freunde, die an diesem Nachmittag einen außergewöhnlichen Grund zum Feiern hatten.
Tanzen, plaudern und gemeinsam ein paar gemütliche Stunden verbringen: Beim Urfahranermarkt gehörte der Dienstagnachmittag ganz den älteren Marktbesuchern. Beim traditionellen Seniorentag füllte sich das „Da Wirt 4s Fest“-Zelt, wo Unterhaltung und vor allem viel Geselligkeit warteten.
Gunst der Stunde genutzt
Dass Elan keine Frage des Alters ist, bewies etwa auch Ernestine Sallaberger (70) aus Asten. Sie nutzte die Gunst der Stunde und schwang kurzerhand mit Seniorentag- und ORF-Moderator Gernot Hörmann das Tanzbein.
Eine ganz besondere Freundschaft
Einen besonderen Grund zum Anstoßen hatten Walter Kirchmayr und Alfred Pöstinger (beide 76). Seit unglaublichen 70 Jahren sind die beiden befreundet – und auch den Seniorentag besuchen sie stets gemeinsam. „Wir kommen schon seit vielen Jahren immer wieder. Die Stimmung ist jedes Mal super“, erzählten sie. Für Unterhaltung sorgten außerdem die Tanzschule Horn, Bingo und Tombola. Eingeladen hatten SP-Stadtvize Karin Leitner, Marktreferent Martin Hajart und die ARGE Urfahranermarkt.
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