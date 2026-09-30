Ein Tänzchen und eine über 70-jährige Freundschaft

Eine ganz besondere Freundschaft

Einen besonderen Grund zum Anstoßen hatten Walter Kirchmayr und Alfred Pöstinger (beide 76). Seit unglaublichen 70 Jahren sind die beiden befreundet – und auch den Seniorentag besuchen sie stets gemeinsam. „Wir kommen schon seit vielen Jahren immer wieder. Die Stimmung ist jedes Mal super“, erzählten sie. Für Unterhaltung sorgten außerdem die Tanzschule Horn, Bingo und Tombola. Eingeladen hatten SP-Stadtvize Karin Leitner, Marktreferent Martin Hajart und die ARGE Urfahranermarkt.