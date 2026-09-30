Warum Abriss der Hössbahn nicht kontrolliert wurde

Die Antwort verblüffte die Antragsteller Dagmar Engl und Rudi Hemetsberger: „Die Bezirkshauptmannschaft Kirchdorf hat mitgeteilt, dass eine Kontrolle durch die Amtssachverständige für Natur- und Landschaftsschutz vor Antritt ihrer Karenz nicht mehr durchgeführt werden konnte. Eine Kontrolle durch den neuen Amtssachverständigen wurde bereits geplant und wird ehest möglich erfolgen.“

Weitere Unklarheiten

Engl schüttelt den Kopf: „Der Bescheid wurde im Juni 2022 ausgestellt!“ Ebenfalls kurios ist Haimbuchners Antwort auf die Frage nach der Inbetriebnahme der neuen Hössbahn: Der genaue Zeitpunkt gehe nicht aus den Akten hervor.