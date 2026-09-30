Baustart in Warteschleife: Hoffen auf Apotheke

Im April wurde begonnen, das Grundstück dem Erdboden gleichzumachen. Fünf Monate später hat sich nichts getan – obwohl angekündigt wurde, dass 2027 dort ein Großprojekt mit einem Arzt, der lang ersehnten Apotheke und zahlreichen Wohnungen entsteht. Wann der genaue Baustart ist, darüber hüllte sich der Grundstückseigentümer im April noch in Schweigen. „Von mir gibt es dazu keine Auskunft, das hängt von einigen Faktoren ab“, war die kryptische Antwort im Juli. Mittlerweile ist er etwas redseliger und meint: „Wir können jederzeit starten. Es sind Interessenten da, aber es sind aber noch zu wenige Wohnungen verkauft. Wir brauchen fixe Abnehmer, unterschriebene Verträge, dann können wir bauen.“