Baustart in Warteschleife: Hoffen auf Apotheke

Leeres Grundstück, leere Versprechungen? In St. Florian bei Linz ist ein Großprojekt geplant, dass 2027 eröffnet werden soll. Doch seit Monaten tut sich nichts. Worauf wartet der Grundeigentümer bzw. wann kann mit einem Start gerechnet werden?
Im April wurde begonnen, das Grundstück dem Erdboden gleichzumachen. Fünf Monate später hat sich nichts getan – obwohl angekündigt wurde, dass 2027 dort ein Großprojekt mit einem Arzt, der lang ersehnten Apotheke und zahlreichen Wohnungen entsteht. Wann der genaue Baustart ist, darüber hüllte sich der Grundstückseigentümer im April noch in Schweigen. „Von mir gibt es dazu keine Auskunft, das hängt von einigen Faktoren ab“, war die kryptische Antwort im Juli. Mittlerweile ist er etwas redseliger und meint: „Wir können jederzeit starten. Es sind Interessenten da, aber es sind aber noch zu wenige Wohnungen verkauft. Wir brauchen fixe Abnehmer, unterschriebene Verträge, dann können wir bauen.“
Der Apotheker unterschreibt den Vertrag erst, wenn er die Konzession hat. Das sollte aber bald der Fall sein.
Bernd Schützeneder, ÖVP-Bürgermeister
„Der Vertrag für ist quasi fertig, aber noch nicht unterschrieben. Ich hoffe, dass das im Oktober endlich über den Tisch geht“, so Anwalt Georg Wageneder über die Konzessionsverhandlungen. Und während Bürgermeister Bernd Schützender (ÖVP) auf Zeit setzt, platzt seinem Vize der Kragen. „Das Vertrösten auf einen Neubau, der noch nicht einmal begonnen wurde, ist keine Lösung. Seit die Apotheke vor über einem Jahr behördlich geschlossen wurde, ist nichts passiert. Ein Ende der Durststrecke ist nicht in Sicht“, so Michael Mollner (SPÖ).
Die Leute in St. Florian werden im Stich gelassen. Seit über einem Jahr gibt es keine Lösung. Das muss sich rasch ändern.
Michael Mollner, SP-Vizebürgermeister
Eine Fertigstellung bis Mitte 2027 sei aus derzeitiger Sicht völlig unrealistisch. Andere Apotheken dürfen nicht einmal für einen Umbau wegen der Versorgungssicherheit kurzzeitig schließen, aber in St. Florian ist selbst nach über einem Jahr keine Lösung in Sicht, so Mollners Auffassung.
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