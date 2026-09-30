Wenn die Bürokratie die Verkehrssicherheit schlägt

Anfrage zu Radarmessungen

Seine Parteikollegin, Mobilitätssprecherin Dagmar Engl, legt den Finger auf einen weiteren wunden Punkt: Auch die mit der Novelle gewährte Möglichkeit für Gemeinden ohne eigenen Wachkörper, Radarmessungen durchzuführen, scheitere häufig an der praktischen Umsetzung. Hürden würden auftauchen, vonseiten des Landes gebe es kaum Unterstützung. Das will Engl jetzt genauer ergründen: In einer schriftlichen Anfrage an Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FPÖ) möchte sie wissen, welche Voraussetzungen und zusätzlichen Kriterien das Land von den Gemeinden verlange und wie viele Gemeinden bisher um eigene Radarmessungen angesucht haben.