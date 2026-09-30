Rennauto, Football und viele brennende Fragen

Es geht um künstliche Intelligenz, Demokratie, Gesundheit, Quantenphysik, Pflegetechnologien, Ölpreise, Nachhaltigkeit und sogar um die Suche nach außerirdischem Leben. Nach Impulsvorträgen zu topaktuellen Themen darf jeder mitreden. Der Eintritt ist frei.

Auf der Homepage der JKU findet sich ein genauer „Stundenplan“.