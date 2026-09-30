Rennauto, Football und viele brennende Fragen

Vom Hörsaal bis hin zum Linzer Hauptplatz: Die Johannes Kepler Universität begeht ihr 60-Jahre-Jubiläum mit Vorträgen, die jeder besuchen kann. Die Reihe „Wissen im Dialog“ startet am Donnerstag, 1. Oktober, am Linzer Hauptplatz in der splace-Galerie. Bis 6. Oktober stellt man brennende Fragen und es gibt Action: Das JKU Racing Team präsentiert ein besonderes Rennauto,
Die Johannes Kepler Universität (JKU) hat am 8. Oktober ihr 60-Jahre-Jubiläum. Gefeiert wird sehr ungewöhnlich: Ab Donnerstag, 1. Oktober (14 Uhr), beziehen Wissenschaftler die splace-Galerie der Kunstuni.
Bis Dienstag (6. 10.) findet hier die Veranstaltungsreihe „Wissen im Dialog“ statt. Dabei geht es um brennende Fragen: Kann eine KI eine Partei gründen? Warum fährt der Ölpreis Achterbahn? Was bedeutet die CO2-Bepreisung für den Alltag? Und vor welchen Herausforderungen steht unser Gesundheitssystem?
Es geht um künstliche Intelligenz, Demokratie, Gesundheit, Quantenphysik, Pflegetechnologien, Ölpreise, Nachhaltigkeit und sogar um die Suche nach außerirdischem Leben. Nach Impulsvorträgen zu topaktuellen Themen darf jeder mitreden. Der Eintritt ist frei.
Auf der Homepage der JKU findet sich ein genauer „Stundenplan“.
Ein Rennwagen mit vollelektrischem Antrieb
Aber nicht nur reden und diskutieren steht am Programm der Reihe „Wissen im Dialog“, am Hauptplatz wartet auch jede Menge Action. So präsentiert sich erstmals das JKU Racing Team einer breiten Öffentlichkeit und stellt das nagelneue JKU-Rennauto vor.
Donnerstag, 1. Oktober: Zum Thema Demokratie: Kann eine KI eine Partei gründen? (14 Uhr)
Freitag, 2. Oktober: Wirtschaft to go: Inflation, Zölle, Zinseszins – was ist das? (14 Uhr); Warum kostet die Skikarte bei schönem Wetter mehr? Ist das fair? (17.30 Uhr)
Samstag, 3. Oktober: Wie verändert KI die Arbeitswelt? (12 Uhr)
Sonntag, 4. Oktober: Aliens gesucht: Kann es Leben auf anderen Planeten geben? (11.15 Uhr)
Montag, 5. Oktober: Wie steht’s um Gesundheit und Versorgung in Oberösterreich? (18.30 Uhr)
Dienstag, 6. Oktober: Kümmert sich die Technik um die Pflegekrise? (17.30 Uhr)
Alle Vorträge auf: www.jku.at/60-jahre-jku/
Rennauto ist ab Freitag zu sehen
Das Fahrzeug verfügt über einen Allrad-Elektroantrieb und ein Batteriesystem mit 429 Zellen. Es beschleunigt in wenigen Sekunden von 0 auf 100 km/h und wurde von mehr als 80 Studierenden aus 18 unterschiedlichen Fachrichtungen entwickelt – vom Antriebssystem über die Software bis hin zum Business-Konzept.
Der Renn-Bolide wird am Freitag, 2. Oktober, in der Zeit von 14 bis 18 Uhr sowie am Samstag, 3. Oktober, von 10 bis 16 Uhr am Hauptplatz vorgestellt. Außerdem geht hier auch der beliebte Roboterhund „Spot“ spazieren und die JKU Astros, das American-Football-Team der Universität, zeigt Teamgeist sowie echte Football-Action.