Trainerkarriere? Das sagt Tennis-Legende Nadal

Tennis-Ikone Rafael Nadal kann sich derzeit nicht vorstellen, als Trainer auf die ATP-Tour zurückzukehren. „Im Moment habe ich das definitiv nicht vor“, sagte er in einem Interview von „Sports Illustrated Deutschland“. „Ich war in den vergangenen Monaten praktisch ohne Unterbrechung unterwegs. Das würde noch schlimmer werden, wenn ich als Trainer arbeiten würde“, sagte der 40-jährige Spanier. Er gewann 22 Grand-Slam-Titel und beendete seine Karriere vor zwei Jahren.
Auch, weil er immer wieder von Verletzungen geplagt wurde. „Wenn man jeden Morgen mit Schmerzen aufwacht, ist das körperlich und mental unglaublich belastend. Das ging bei mir über viele Jahre so“, sagte die langjährige Nummer eins der Welt nun im Rückblick. „Heute habe ich diese Probleme glücklicherweise kaum noch. Und das ist für mich wahrscheinlich das Wertvollste überhaupt.“
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