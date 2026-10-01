Seniorin kauft Zigaretten, Pkw kracht in Altenheim

Ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall ereignete sich in der Nacht auf Donnerstag im Tiroler Natters. Während eine Seniorin (66) bei einem Zigarettenautomaten Glimmstängel kaufen wollte, geriet ihr Auto ins Rollen. Das Fahrzeug krachte ins angrenzende Altenheim. Verletzt wurde niemand.
Zu dem gefährlichen, zum Glück aber glimpflich ausgegangenen Vorfall kam es kurz nach Mitternacht. Die 66-jährige Einheimische stellte gegen 0.15 Uhr ihren Pkw auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts ab. Als die Frau das Fahrzeug verließ, um Zigaretten zu kaufen, geriet der Pkw plötzlich unbemerkt ins Rollen, berichtete die Polizei.
Scheibe durchbrochen, in Büro gelandet
Das Fahrzeug setzte sich rückwärts in Bewegung, rollte über die L226 Natterer Straße und krachte gegen das Altenheim. Dabei durchbrach der Pkw laut Polizeiangaben eine rund drei mal zwei Meter große Glasscheibe und gelangte in ein Büro des Gebäudes.
Zum Glück niemand verletzt
Glück im Unglück: Verletzt wurde niemand. Am Auto und am Gebäude entstand jedoch massiver Schaden. Die genaue Höhe des Schadens konnte zunächst aber noch nicht beziffert werden.
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