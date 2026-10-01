Seniorin kauft Zigaretten, Pkw kracht in Altenheim

Zu dem gefährlichen, zum Glück aber glimpflich ausgegangenen Vorfall kam es kurz nach Mitternacht. Die 66-jährige Einheimische stellte gegen 0.15 Uhr ihren Pkw auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts ab. Als die Frau das Fahrzeug verließ, um Zigaretten zu kaufen, geriet der Pkw plötzlich unbemerkt ins Rollen, berichtete die Polizei.