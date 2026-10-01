Historisch! Nächstes Tennis-Ass in Wien dabei

Sogar für Paul wird es knapp

De Minaur wäre trotz seines Top-Ten-Status momentan nur als Nummer sechs gesetzt. Ihm vorgereiht sind Jannik Sinner (ATP-1.), Alexander Zverev (2.), Daniil Medwedew (6.), Flavio Cobolli (7.) und Frances Tiafoe (8.). Hinter den aufstrebenden Jakub Mensik (14.) und Learner Tien (15.) würde es schon für den Weltranglisten-16. Tommy Paul derzeit nicht für eine Setzung reichen.