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Nach Aus von Behrendt

Ricarda Seifried wird Kölner „Tatort“-Kommissarin

Society International
01.10.2026 11:41
Ricarda Seifried folgt auf Klaus J. Behrendt als neue Kölner „Tatort“-Kommissarin nach.
Ricarda Seifried folgt auf Klaus J. Behrendt als neue Kölner „Tatort“-Kommissarin nach.(Bild: WDR/Bavaria Fiction/Thomas Kost)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ricarda Seifried wird neue „Tatort“-Kommissarin in Köln. Die 36-Jährige wird Nachfolgerin von Klaus J. Behrendt (Rolle: Max Ballauf), der nach 30 Jahren und 100 „Tatort“-Folgen aufhören will, wie der WDR online berichtet. Seifried ermittele dann als Kriminalhauptkommissarin Merle Rautenberg an der Seite von Kommissar Freddy Schenk, der von Dietmar Bär gespielt wird.

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Die in München geborene Seifried hat unter anderem in einer Folge von „Polizeiruf 110“ und in der Miniserie „Deutsches Haus“ mitgespielt. Für ihre Rolle in „Wintermärchen“ wurde sie 2020 für den Preis der Deutschen Filmkritik als „Beste Darstellerin“ nominiert.

Dreharbeiten schon angelaufen
Ihren ersten Auftritt im Kölner „Tatort“ soll sie in der 101. Folge „Entfesselt“ Ende kommenden Jahres haben. Laut WDR laufen bereits die Dreharbeiten.

Der Sender hatte kürzlich mitgeteilt, dass Behrendt auf eigenen Wunsch nach der 100. Folge als „Tatort“-Kommissar Max Ballauf aussteigen will.

Mehr Zeit für Familie
Der 66-Jährige wolle künftig mehr Zeit für sich und seine Familie haben – „auch wenn das nicht heißt, dass ich gar nicht mehr vor der Kamera stehen möchte“, wie er sagte.

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„Mein Entschluss, dieser Rolle pünktlich zum 30-jährigen Dienstjubiläum Lebewohl zu sagen, ist mir nicht leichtgefallen, reift aber schon länger in mir.“ Die Rolle habe ihn fast die Hälfte seines Lebens begleitet. Sein Kollege Bär dagegen hat nach eigenen Angaben noch Lust weiterzumachen.

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