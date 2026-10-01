Jakub Maly neuer Sportdirektor vom Schwimmverband

Der bisher interimistische Walter-Bär-Nachfolger Jakub Maly ist seit Donnerstag Sportdirektor von Österreichs Schwimmverband (OSV). Ihm zur Seite gestellt ist ebenfalls mit Beschluss des OSV-Vorstands Shahbaz Shahnazi als Sportkoordinator für Wasserspringen und Synchronschwimmen. Maly hatte nach dem überraschenden Ableben Bärs im März übernommen und war für das OSV-Team u.a. im August bei der Schwimm-EM in Paris zuständig. Auch Shahnazi war bei diesen Titelkämpfen im Einsatz.
Maly begrüßt die nunmehrige Aufgabenverteilung zwischen dem ehemaligen Top-Wasserspringer und sich selbst: „Es ist ein Zeichen des Fortschritts, nicht an bestehenden Strukturen festzuhalten, sondern diese an die Qualitätsmerkmale der mitarbeitenden Personen anzupassen.“ Shahnazi sieht nach dem Abgang der Alexandri-Drillinge nach Griechenland gerade im Synchronschwimmen „enorm viel Potenzial. Ich bin absolut zuversichtlich, dass wir hier Schritt für Schritt ein starkes, konkurrenzfähiges Team aufbauen können“.
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