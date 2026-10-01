Der ÖFB hat sich mit Peter Schöttel geeinigt

„Wichtig, abzuschließen“

Am Mittwoch habe man „eine einvernehmliche Lösung“ gefunden, erklärte Pröll. „Es ist auch wichtig für uns, in diesem Thema abzuschließen.“ Der ÖFB startete noch am Donnerstag mit der Unterstützung von Ernst & Young als externem Personalberater einen Ausschreibungsprozess für den Posten. Die Bewerbungsfrist läuft bis 23. Oktober. Ein Schöttel-Nachfolger soll laut Pröll noch in diesem Jahr feststehen.