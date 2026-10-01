Der ÖFB hat sich mit Peter Schöttel geeinigt

Der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) hat sich mit seinem früheren Sportdirektor Peter Schöttel auf eine einvernehmliche Vertragsauflösung geeinigt. Das gab Aufsichtsratschef Josef Pröll am Donnerstag im Rahmen des Nations-League-Spiels des Nationalteams in Dublin bekannt.
Schöttel, der die Funktion von Oktober 2017 bis zu seiner Absetzung vor drei Wochen bekleidet hatte, hatte über einen unbefristeten Vertrag verfügt.
„Wichtig, abzuschließen“
Am Mittwoch habe man „eine einvernehmliche Lösung“ gefunden, erklärte Pröll. „Es ist auch wichtig für uns, in diesem Thema abzuschließen.“ Der ÖFB startete noch am Donnerstag mit der Unterstützung von Ernst & Young als externem Personalberater einen Ausschreibungsprozess für den Posten. Die Bewerbungsfrist läuft bis 23. Oktober. Ein Schöttel-Nachfolger soll laut Pröll noch in diesem Jahr feststehen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.