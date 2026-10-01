„Ronaldo wird nicht mehr für Portugal spielen“

Zum Auftakt der Nations League gegen Wales war Ronaldo nach einer guten Stunde ausgewechselt worden. Im zweiten Spiel kam er gegen Norwegen – zum ersten Mal nach 18 Jahren – überhaupt nicht zum Einsatz und verschwand umgehend in der Kabine. Beide Partien hatte Portugal gewonnen. Vor dem Spiel gegen die Dänen in Kopenhagen kündigte Trainer Jorge Jesus an, dass Ronaldo wieder nicht in der Startelf stehen würde – und dass das in Einvernehmen mit der Ikone geschehe.