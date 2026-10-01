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Hot im roten Badeanzug

Sydney Sweeney macht „Baywatch“-Nixen Konkurrenz

Society International
01.10.2026 11:23
Neue Rolle für Sydney Sweeney? Im feuerroten „Baywatch“-Badeanzug macht die Schauspielerin in ...
Neue Rolle für Sydney Sweeney? Im feuerroten „Baywatch“-Badeanzug macht die Schauspielerin in jedem Fall eine tolle Figur!(Bild: Krone-Collage/instagram.com/sydney_sweeney)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Bewirbt sich Sydney Sweeney mit diesen Bildern etwa für eine mögliche zweite Staffel von „Baywatch“? Im roten Badeanzug macht die Schauspielerin jedenfalls schon eine fantastische Figur!

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Auf Instagram veröffentlichte Sydney Sweeney gerade eine Bildergalerie mit zahlreichen Schnappschüssen aus dem Urlaub mit Scooter Braun. Doch zwei Aufnahmen dürften den Fans beim Durchklicken ganz besonders ins Auge gestochen sein.

Sweeney sexy in „Baywatch“-Rot
Denn Sweeney schlüpfte während des Liebes-Trips unter anderem in einen knallroten Badeanzug, der dem der neuen „Baywatch“-Rettungsschwimmerinnen zum Verwechseln ähnlich sieht. 

Und wie könnte es anders sein: Der fesche Einteiler passte der 29-Jährigen wie angegossen – und das gefiel auch ihrem Freund! Der trug seine schöne Freundin nämlich sprichwörtlich auf Händen, wie eines der Fotos zeigt.

Sydney schwärmt von Freund
Und auch Sweeney ist offensichtlich ganz hin und weg von Braun, wie ihr Kommentar zu ihrem Instagram-Posting zeigt. „When your man takes you to the moon“, schrieb die „Euphoria“-Beauty dort. Übersetzt heißt das, dass ihr Braun offenbar jeden Wunsch von den Lippen abliest.

Im Urlaub kam aber nicht nur die Romantik nicht zu kurz, sondern auch die Action, wie die weiteren Bilder und Videos beweisen. So ist Sweeney unter anderem beim Wasserskifahren zu sehen. Oder beim Feiern mit Braun und Freunden.

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Auf Bezos-Hochzeit funkte es
Sydney Sweeney, die zuletzt unter anderem mit einer Nackt-Werbung für jede Menge Aufregung gesorgt hatte, und Scooter Braun sind seit letztem Jahr liiert. Kennengelernt hatten sich die beiden übrigens in Venedig – auf der Hochzeit von Jeff Bezos und Lauren Sánchez Bezos im letzten Juni.

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