Sydney Sweeney macht „Baywatch“-Nixen Konkurrenz

Bewirbt sich Sydney Sweeney mit diesen Bildern etwa für eine mögliche zweite Staffel von „Baywatch“? Im roten Badeanzug macht die Schauspielerin jedenfalls schon eine fantastische Figur!
Auf Instagram veröffentlichte Sydney Sweeney gerade eine Bildergalerie mit zahlreichen Schnappschüssen aus dem Urlaub mit Scooter Braun. Doch zwei Aufnahmen dürften den Fans beim Durchklicken ganz besonders ins Auge gestochen sein.
Sweeney sexy in „Baywatch“-Rot
Denn Sweeney schlüpfte während des Liebes-Trips unter anderem in einen knallroten Badeanzug, der dem der neuen „Baywatch“-Rettungsschwimmerinnen zum Verwechseln ähnlich sieht.
Und wie könnte es anders sein: Der fesche Einteiler passte der 29-Jährigen wie angegossen – und das gefiel auch ihrem Freund! Der trug seine schöne Freundin nämlich sprichwörtlich auf Händen, wie eines der Fotos zeigt.
Sydney schwärmt von Freund
Und auch Sweeney ist offensichtlich ganz hin und weg von Braun, wie ihr Kommentar zu ihrem Instagram-Posting zeigt. „When your man takes you to the moon“, schrieb die „Euphoria“-Beauty dort. Übersetzt heißt das, dass ihr Braun offenbar jeden Wunsch von den Lippen abliest.
Im Urlaub kam aber nicht nur die Romantik nicht zu kurz, sondern auch die Action, wie die weiteren Bilder und Videos beweisen. So ist Sweeney unter anderem beim Wasserskifahren zu sehen. Oder beim Feiern mit Braun und Freunden.
Auf Bezos-Hochzeit funkte es
Sydney Sweeney, die zuletzt unter anderem mit einer Nackt-Werbung für jede Menge Aufregung gesorgt hatte, und Scooter Braun sind seit letztem Jahr liiert. Kennengelernt hatten sich die beiden übrigens in Venedig – auf der Hochzeit von Jeff Bezos und Lauren Sánchez Bezos im letzten Juni.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.