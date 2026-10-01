Nach 34 Jahren Ehe: Noem reicht Scheidung ein

Auch um Noems Privatleben gab es Gerüchte

Auch über Noems Privatleben war zuletzt spekuliert worden. Am 4. März, einen Tag bevor sie ihr Amt als Heimatschutzministerin verlor, wurde sie bei einer Anhörung im US-Kongress von einem demokratischen Abgeordneten gefragt, ob sie eine sexuelle Beziehung zu ihrem Mitarbeiter Corey Lewandowski gehabt habe. Noem stand dabei unter Eid und bezeichnete die Frage als „Schund aus der Boulevardpresse“. Eine ausdrückliche Verneinung gab sie jedoch nicht ab. Ihr Ehemann begleitete sie zu der Anhörung.