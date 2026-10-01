Hier sehen Sie Irland gegen Österreich live im TV

Heute bestreitet das österreichische Nationalteam das dritte Nations-League-Match. Wir verraten Ihnen, wo Sie das Auswärtsmatch gegen Irland (ab 20.45 auch hier im sportkrone.at-Liveticker) live im TV verfolgen können.
Das Match, das im Aviva Stadium von Dublin über die Bühne gehen wird, ist live im TV in ORF 1 zu sehen. Auch auf ORF ON wird das Match übertragen.
Kommentiert wird das Spiel von Dietmar Wolff, ihm zur Seite steht Ex-Teamspieler Andreas Ivanschitz. Für die Analysen sind Christian Diendorfer, Peter Stöger und Lisa Makas zuständig.
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