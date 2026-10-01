Rihanna-Schützin wird wegen Mordversuchs angeklagt

Nach einem Schusswaffenvorfall auf dem Anwesen von Popstar Rihanna im vergangenen März ist in Kalifornien Anklage gegen eine 36 Jahre alte Frau erhoben worden. Laut Mitteilung der Staatsanwaltschaft in Los Angeles werden ihr unter anderem versuchter Mord und tätlicher Angriff mit einer halbautomatischen Waffe zur Last gelegt. Die aus Florida stammende Frau plädierte auf nicht schuldig. Ende Oktober steht die nächste Anhörung an.