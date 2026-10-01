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Schüsse auf Star-Villa

Rihanna-Schützin wird wegen Mordversuchs angeklagt

Society International
01.10.2026 08:11
Eine Frau schoss im letzten Jahr auf die Villa von Pop-Superstar Rihanna. Jetzt wurde die ...
Eine Frau schoss im letzten Jahr auf die Villa von Pop-Superstar Rihanna. Jetzt wurde die Schützin wegen Mordversuchs angeklagt.(Bild: Krone KREATIV/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Amy Sussman, Viennareport)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach einem Schusswaffenvorfall auf dem Anwesen von Popstar Rihanna im vergangenen März ist in Kalifornien Anklage gegen eine 36 Jahre alte Frau erhoben worden. Laut Mitteilung der Staatsanwaltschaft in Los Angeles werden ihr unter anderem versuchter Mord und tätlicher Angriff mit einer halbautomatischen Waffe zur Last gelegt. Die aus Florida stammende Frau plädierte auf nicht schuldig. Ende Oktober steht die nächste Anhörung an.

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Bereits im März hatte die Staatsanwaltschaft die Vorwürfe erhoben. Nun kam die Entscheidung einer Grand Jury hinzu. Das ist eine Gruppe von Geschworenen, die nach der Vorlage von Beweismitteln durch die Staatsanwaltschaft entscheidet, ob Anklage in einem Fall erhoben werden kann.

Eine Richterin befand diese Woche, dass die Frau zurechnungsfähig sei und damit ein Prozess stattfinden könne.

Während sich die Frau, die im letzten Jahr auf ihre Villa geschossen hat, derzeit vor Gericht ...
Während sich die Frau, die im letzten Jahr auf ihre Villa geschossen hat, derzeit vor Gericht verantworten muss, genießt Rihanna die Fashion Week in Paris.(Bild: AP/Thomas Padilla)

Mit einer halbautomatischen Waffe geschossen
Rihanna (38) befand sich laut Polizei auf dem Grundstück, als die Schüsse fielen. Auch ihr Partner, US-Rapper A$AP Rocky, und die drei gemeinsamen Kinder waren nach Angaben der Staatsanwaltschaft zu Hause.

Die Frau sei mit einem Auto vorgefahren und habe mehrere Schüsse auf das Haus und auf einen Wohnwagen abgegeben. Niemand wurde von den Kugeln getroffen.

Wütende Nachrichten auf Social Media
Die Frau wurde wenig später festgenommen. Im Falle eines Schuldspruchs in allen Anklagepunkten droht lebenslängliche Haft. Angaben zum möglichen Motiv machten die Ermittler zunächst nicht. Medienberichten zufolge hatte sie sich zuvor in Social-Media-Posts wütend über die Sängerin ausgelassen.

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Rihanna brachte 2005 mit „Pon de Replay“ ihre erste Single heraus und wurde später mit Hits wie „Umbrella“, „Work“ und „Diamonds“ zu einer der erfolgreichsten Pop-Sängerinnen überhaupt. Sie hat auch eine eigene Kosmetiklinie und eine Unterwäschemarke. Ihre Söhne RZA und Riot mit Rapper A$AP Rocky wurden 2022 und 2023 geboren. Im September vergangenen Jahres kam Tochter Rocki zur Welt.

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