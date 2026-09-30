DFB-Legende nimmt drei ÖFB-Kicker in die Pflicht!

Der ehemalige DFB-Teamspieler Didi Hamann hat im neuen Podcast „Hamann & Stankovic – Der Fußball Podcast“ von Sky Sport Austria drei ÖFB-Kicker in die Pflicht genommen. Man habe schließlich nur „begrenzt Zeit bei der Nationalmannschaft“, so der Experte.
Die Entwicklung von Patrick Wimmer, Romano Schmid und Paul Wanner stand beim neuen Podcast mit Hamann und Stankovic auf der Agenda. Das talentierte Trio spürt dabei mittlerweile durchaus eine gewisse Erwartungshaltung von Fans, Trainern und Experten.
Teamchef Ralf Rangnick bietet dem Trio durchaus Möglichkeiten, aber, wie Hamann mahnt, ist die Zeit sich zu beweisen begrenzt: „Er hat denen jetzt die Chance gegeben und dann muss man schauen, dass sie sich fußballerisch weiterentwickeln. Da sind wir wieder beim Punkt: Du hast nur begrenzt Zeit bei der Nationalmannschaft.“
„Haben gute Absicherung“
Der Ansatz, dem Trio genügend Spielzeit zukommen zu lassen, sagt dem ehemaligen DFB-Teamspieler zu: „Aber der Ansatz, diese Spieler zu bringen, sie haben natürlich eine gute Absicherung mit Schlager, mit Seiwald, da haben sie gute Spieler in der Mitte, der Ansatz gefällt mir.“
Und am Ende traut Hamann dem ÖFB-Trio durchaus eine erfolgreiche Team-Zukunft zu: „Und ich glaube, dass sie sich fußballerisch schon weiterentwickeln werden, jetzt die nächsten Monate“, so der Deutsche abschließend.
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