DFB-Legende nimmt drei ÖFB-Kicker in die Pflicht!

Teamchef Ralf Rangnick bietet dem Trio durchaus Möglichkeiten, aber, wie Hamann mahnt, ist die Zeit sich zu beweisen begrenzt: „Er hat denen jetzt die Chance gegeben und dann muss man schauen, dass sie sich fußballerisch weiterentwickeln. Da sind wir wieder beim Punkt: Du hast nur begrenzt Zeit bei der Nationalmannschaft.“