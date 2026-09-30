Der Einsturz von Kmentas Immobilien-Kartenhaus

Verkalkuliert und verspekuliert

Die Ursachen für den Niedergang sind vielfältig – und lassen sich doch auf einen Nenner bringen: Kmenta hat sich in großem Stil verkalkuliert und verspekuliert. Als Gründe für die Zahlungsunfähigkeit werden unter anderem die seit Ende 2022 deutlich gestiegenen Finanzierungskosten infolge des Zinsanstiegs sowie die sinkenden Preise auf dem Immobilienmarkt genannt, geplante Verkäufe konnten nicht zu den erhofften Erlösen umgesetzt werden. Irgendwann läuteten dann auch bei den Banken alle Alarmglocken – Finanzierungsverbindlichkeiten wurden fällig gestellt, was die Kmenta-Unternehmen zusätzlich unter Druck setzte. Dem nicht genug, sind aus diversen Bauvorhaben noch mehrere Klagen anhängig. Diese Gemengelage erinnert stark an den Untergang von René Benkos Signa-Seifenblase, wenngleich dieser in anderen finanziellen Dimensionen agiert hat.