Flydubai-Passagier: „Haben Terrorist überwältigt“

Ein weiterer Passagier meldete sich ebenfalls in sozialen Medien, als sich die Maschine noch in der Luft befand. „Der Terrorist wurde neutralisiert“, wird dieser von „Ynet“ zitiert. „Ein Pilot ist schwer verletzt, und offenbar befindet sich ein weiterer Pilot im Cockpit, der ebenfalls verletzt ist, aber die Maschine landen kann. Zwei Besatzungsmitglieder befinden sich im Cockpit. Wir haben sichergestellt, dass sie die Tür verriegelt haben.“