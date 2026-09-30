Neue General Managerin für Frauen-Nationalteam

Der Österreichische Eishockeyverband (ÖEHV) hat am Mittwoch mit der Kanadierin Gina Kingsbury eine neue General Managerin für das Frauen-Nationalteam vorgestellt.
Die 44-Jährige wird ihre Funktion bis zur WM-Endrunde in Dänemark im November übernehmen, dem Team aber auch in Zukunft in einer beratenden Funktion zur Verfügung stehen. Kingsbury gewann als Spielerin zweimal olympisches Gold (2006, 2010) und wurde ebenfalls zweimal Weltmeisterin mit Kanadas Frauen.
Nach ihrer aktiven Karriere war sie acht Jahre lang als General Managerin bei Hockey Canada tätig. Dabei holte sie Olympia-Gold 2022 sowie drei WM-Titel (2021, 2022, 2024). Seit September 2023 fungierte sie als General Managerin der Toronto Sceptres in der PWHL. Während des viertägigen Lehrgangs ab Donnerstag kommt es in Klagenfurt zu einem ersten persönlichen Treffen mit der ÖEHV-Auswahl. Nach dem Lehrgang wird über den WM-Kader entschieden. Als Beraterin bei der A-WM stößt zudem die Kanadierin Melody Davidson, die viermal Olympia-Gold gewann, zum ÖEHV.
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