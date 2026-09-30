Opposition: „Das stellt die Demokratie infrage“

„Das ist ein Dammbruch“

Die vier Oppositionsparteien zogen daraufhin aus dem Saal aus, die restliche Sitzung mit fast 30 Tagesordnungspunkten fand ohne sie statt. Am Tag danach ist der Ärger nicht verraucht, im Gegenteil: „Das ist ein Dammbruch. Wenn ich eine Abstimmung so lange wiederholen lasse, bis das Ergebnis passt, stellt das unsere Demokratie infrage“, sagt die grüne Klubobfrau Sandra Krautwaschl. Eine Zusammenarbeit mit der Regierung sei aus ihrer Sicht derzeit nicht mehr möglich.