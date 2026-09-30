ÖVP und FPÖ fordern Haft und Strafen ab 12

Ermittler und Richter stoßen bei Unter-14-Jährigen an Grenzen

In der jüngeren Vergangenheit hatten in Vorarlberg einzelne Kinder und Jugendliche in sehr jungem Alter wiederholt schwere Straftaten begangen. „Da Polizei und Justiz bei Personen unter 14 Jahren keine Möglichkeit der Strafverfolgung haben, stoßen die bestehenden Maßnahmen gerade bei Intensivtätern an ihre Grenzen. Mit unserem Antrag machen wir Druck auf die Bundesregierung in Wien, hier endlich tätig zu werden“, erläutert FPÖ-Sicherheitssprecher Joachim Fritz die Idee hinter dem Vorstoß.