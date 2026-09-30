Kufstein wird Schlüsselregion für E-Schwerverkehr

E-Lkw mit Megawatt-Power auf die Brennerroute

Ein moderner E-Lkw mit 620-kWh-Batterie kann laut Siemens in rund 45 Minuten von 20 auf 80 Prozent geladen werden – also während einer regulären Fahrpause. „Die Infrastruktur ist da, wir warten auf die Kunden“, sagt OMV-Retail-Chef Michal Kubinec. Siemens-Manager Marcel Rümenapf verweist auf die Technik: Bis zu 1,68 Megawatt – 1,68 Millionen Watt – können dynamisch auf mehrere Fahrzeuge verteilt werden.